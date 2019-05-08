影／94歲肉粽達人林蜂阿嬤 包肉粽40餘年不嫌辛苦

2019-05-08 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市民政局與新北石門區公所合作，將在今年母親節前夕於富基漁港舉辦「2019石門粽、農特產等觀光推廣」活動，開幕當天除了有「百斤石門粽」為活動揭開序幕，現場還提供500顆肉粽免費品嘗，此外，為結合母親節推廣石門在地特色，首創粽葉康乃馨，讓民眾有得吃、有得玩還有得拿，收穫滿滿。

民政局今天邀請到94歲肉粽達人林蜂阿嬤，帶領民政局副局長范姜坤火及石門區長林俊宏，一起親手包肉粽，林蜂阿嬤說，每天都有好多粽子要包，最多一天可以包到上千顆，數量非常驚人，「包粽子已經包40多年了」林蜂阿嬤也透露粽子好吃的秘方，「我都包豬肉、菜脯、香菇，有時候還會包花生跟蛋黃。」

「阿嬤，你看我的粽子包得漂不漂亮，你給我打幾分？」范姜坤火一邊向林蜂阿嬤展示自己剛包好的粽子，一邊表示，包粽子也是一門專業，值得尊敬，他也向林蜂阿嬤獻上由粽葉製作的粽葉康乃馨，藉此祝福所有的媽媽母親節快樂。