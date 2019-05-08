親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不滿「共享」壓榨運將：英美Uber司機跨國串聯大罷工

忘關麥克風 蔣萬安閒聊惹議「韓粉比較沒理性」

退休董事長回饋鄉里 新北金山分館免費學照護拿證照

2019-05-08 11:59聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市立圖書館金山分館與立心基金會合作，開設「照顧服務員訓練」課程，課程費用由已退休的中華郵政第一任董事長許仁壽全額補助，完成課程訓練後取得結業證書，可至相關機構從事照顧服務員的工作，第一梯次報名踴躍，30個名額額滿，今天起開放9月第二梯次報名，費用全免，名額有限，歡迎對照護服務有興趣的朋友把握機會。

高齡化社會對照顧服務的需求量越來越大，金山分館在103年開始與台大醫院金山分院合作，於圖書館內設置「健康小站」照顧偏鄉的身心靈健康，為了方便北海岸地區的民眾可以就近學習照護服務，這次特別在母親節前夕，和立心基金會合作，於金山分館設置據點，開設「照顧服務員訓練」課程，讓北海岸地區的居民不用舟車勞頓，便可以就近在圖書館學習照護課程訓練。

出生金山，曾任中華郵政公司董事長的許仁壽，為了回饋家鄉，特別贊助此次學員全額課程費用，希望可以讓北海岸地區的長照服務更加完善。

金山分館蕭千惠主任表示，金山地區的老年人口占16%以上，高齡照顧問題，偏鄉的需求更高。此次金山分館與許仁壽先生及立心基金會合作，於圖書館設置課程據點，推展照護服務，讓北海岸的民眾可以就近學習，同時打造社區整體關懷照護體系，讓地方的長者們可以得到更多的關懷及更優質的照顧。

「媽媽年紀大了，一直很想接觸照顧服務，但上課的地點都不方便，現在能就近在圖書館上課，不但可以學習照顧媽媽，而且還能拿證照找工作，很實用。」報名的學員陳小姐說。

金山分館與立心基金會合作，開設「照顧服務員訓練」課程，完成課程訓練後取得結業證書...
金山分館與立心基金會合作，開設「照顧服務員訓練」課程，完成課程訓練後取得結業證書。圖／新北市立圖書館提供
分享

金山圖書館
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

淡北道路今闖關 藍綠都喊支持

2019-05-08 12:35

影／淡北道路環評 侯友宜：為淡水人闢救命的路

2019-05-08 10:46

全台唯一退潮行腳遶境 今年首創徒手接力護媽祖

2019-05-08 07:46

淡海輕軌第9列車 最快6月上路

2019-05-07 23:57

北市2大市場攤販搬遷 環南SOP滅鼠

2019-05-07 23:55

非新二代唱越南歌謠得獎 不排斥再學

2019-05-07 23:54

共享運具╱新北正訂自治條例 包括費用、罰則

2019-05-07 23:44

共享運具都得取得營運許可 北市府通過管理辦法

2019-05-07 23:36

護理師的黃絲帶…

2019-05-07 23:28

台北市南湖大橋 議員臉書揭鋼筋外露憂安全

2019-05-07 20:00

林口滯洪池公園啟用 塑造出櫻花特色

2019-05-07 19:52

非法機上盒收看電視 專家：得不償失

2019-05-07 19:51

淡水共餐兼慶母親節 切大蛋糕場面溫馨

2019-05-07 19:50

金山模範母親林枝品 守護漸凍夫身障兒

2019-05-07 19:50

小英總統貢寮體驗包鮑魚粽 允諾興建避風港

2019-05-07 19:49

泰山原民活動中心驚爆違建 議員憂訴訟輸了恐回收

2019-05-07 18:54

挪北捷救命錢、延長車輛年限 柯文哲：不是什麼問題

2019-05-07 16:11

她視精神病友如親 獲南丁格爾獎竟要把獎金全給病人

2019-05-07 13:12

文中三滯洪池防洪又美觀 打造林口櫻花朝聖地

2019-05-07 13:12

台南T-Bike今年再增30站 本月起開放icash2.0租借

2019-05-07 11:35

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

森林祕境淪「糞ㄆㄨㄣ濃湯」 又因1枚信號彈熱議

2019-05-07 20:39

母親節傳蔡總統要來送花 彰化警抱怨不能陪媽媽吃飯了

2019-05-07 19:32

住宅名義申請卻蓋飯店？苗議員兩樣情落差好大

2019-05-07 16:37

影／回收做白工？湖口鄉不能賣的資收物堆3千噸

2019-05-07 14:31

屏北交通樞紐啟動 以後23條路線公車從這裡發車

2019-05-07 15:31

「最大的小站」加「一個人的車站」 南迴線小站有意思

2019-05-07 20:35

台中機場如何定位？ 盧秀燕：不當廉航基地

2019-05-07 16:16

台灣廟宇這塊古木匾 清朝年號壽命僅69天相當罕見

2019-05-08 07:43

女警翹班吃蛋糕、喝咖啡？ 分局長霸氣揪團慶母親節

2019-05-07 17:19

說好的百貨公司呢？ 彰化第二停車場BOT走到哪裡了？

2019-05-07 16:47

托嬰中心超收15人藏陽台躲稽查 幼兒：以為躲貓貓

2019-05-07 15:39

觀光局主秘被傳是李佳芬閨蜜 韓國瑜：對認真女性不公平

2019-05-07 21:42

毒草銀膠菊入侵太平引恐慌 民代要求市府正視

2019-05-07 16:06

流標7次、6億元城際轉運站終發包 林右昌：市政要衝刺了

2019-05-07 18:21

納骨塔就在家上方 里民大會決議成立自救會抗爭

2019-05-07 21:57

她視精神病友如親 獲南丁格爾獎竟要把獎金全給病人

2019-05-07 13:12

牠們默默吃光候鳥食物 墾管處向外來掠食魚宣戰

2019-05-07 17:49

台中輪胎倉庫大火 后里至市區空氣品質惡化

2019-05-07 20:11

機捷A8轉運站BOT案 今年11月動工

2019-05-07 17:31

高市青年局長 連勝文前任特助林鼎超出任

2019-05-07 22:42

影／台東活水湖天降「黑鷹」 民眾驚「發生甚麼事？」

2019-05-07 15:45

癌婦人前堅強背後拭淚 女護理師寫卡片：阿姨你辛苦了

2019-05-07 13:15

為何全中運快閃？ 韓國瑜答非所問議員傻眼

2019-05-07 21:43

橋梁改建 台南下營區南59線20日全線封閉

2019-05-07 15:53

春吶潘恆旭毒品說惹議 屏縣府駁近3年未查獲

2019-05-07 19:38

文中三滯洪池防洪又美觀 打造林口櫻花朝聖地

2019-05-07 13:12

西螺鎮農會推黃金米粽 今開賣首日一小時秒殺3萬顆

2019-05-07 13:34

無聊遊客攀爬涼亭屋頂作勢「攻頂」 遭網友幹譙

2019-05-07 21:53

影／苗栗石虎條例草案爭議再起 議員各自表述交鋒

2019-05-07 14:55

挪北捷救命錢、延長車輛年限 柯文哲：不是什麼問題

2019-05-07 16:11

台南安平將有無邊際泳池 還有獨特碼頭證婚

2019-05-07 17:51

要武荖坑生態、不要滑水道 網路掀起「拒建」連署瘋傳

2019-05-07 22:21

美學復古 「藍皮火車」將保留

2019-05-07 23:55

嘉義市瘦身王挑戰賽 萬元獎金等你拿

2019-05-07 13:32

高雄6月觀光代言人是虛擬偶像「虎妮」 明現身高雄

2019-05-07 16:38

全國唯一化石主題園區 左鎮化石園區母親節開幕

2019-05-07 19:45

竹市近3千萬透天厝二拍流標 下次競拍將降價

2019-05-07 17:31

議員勸留高雄 韓國瑜允「會認真拚市政」

2019-05-08 10:24

蘇揆核定新台馬輪經費11.4億元 改善馬祖對外交通

2019-05-07 17:35

影／海上漁船點點…檢舉濫捕魩仔近在眼前 官方卻抓不到

2019-05-08 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top