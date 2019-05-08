退休董事長回饋鄉里 新北金山分館免費學照護拿證照

2019-05-08 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市立圖書館金山分館與立心基金會合作，開設「照顧服務員訓練」課程，課程費用由已退休的中華郵政第一任董事長許仁壽全額補助，完成課程訓練後取得結業證書，可至相關機構從事照顧服務員的工作，第一梯次報名踴躍，30個名額額滿，今天起開放9月第二梯次報名，費用全免，名額有限，歡迎對照護服務有興趣的朋友把握機會。

高齡化社會對照顧服務的需求量越來越大，金山分館在103年開始與台大醫院金山分院合作，於圖書館內設置「健康小站」照顧偏鄉的身心靈健康，為了方便北海岸地區的民眾可以就近學習照護服務，這次特別在母親節前夕，和立心基金會合作，於金山分館設置據點，開設「照顧服務員訓練」課程，讓北海岸地區的居民不用舟車勞頓，便可以就近在圖書館學習照護課程訓練。

出生金山，曾任中華郵政公司董事長的許仁壽，為了回饋家鄉，特別贊助此次學員全額課程費用，希望可以讓北海岸地區的長照服務更加完善。

金山分館蕭千惠主任表示，金山地區的老年人口占16%以上，高齡照顧問題，偏鄉的需求更高。此次金山分館與許仁壽先生及立心基金會合作，於圖書館設置課程據點，推展照護服務，讓北海岸的民眾可以就近學習，同時打造社區整體關懷照護體系，讓地方的長者們可以得到更多的關懷及更優質的照顧。