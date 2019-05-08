新北好農在這 參加講座還可獲得免費蔬菜

2019-05-08 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市政府為鼓勵新農漁民加入農業生產行列，將在5月10至12日上午11點至下午6點，在板橋遠東百貨中山店辦理農漁產品展售活動及農業講堂。參加農業講堂前50名者，還可免費獲得有機蔬菜1包，歡迎民眾踴躍參加。

為積極解決農民所面臨的問題，新北市政府首創客製化輔導方式，不同於其他單一輔導方式，從生產到銷售提供一站式服務，並量身打造農漁民專屬品牌，協助媒合至百貨公司、超市及餐廳等通路。

新北市農業局本次結合板橋遠百中山店母親節檔期，5月10至12日在遠百一樓戶外廣場進行新北特色農特產展售，另外在本周六日兩天開辦4場農業講堂，主題為異業結盟與地方創生及看見新北女青農，5月11日上午邀請英國劍橋高材生陳韋宇，講述有機農業理念，下午邀請師大化學所畢業的韋峻文，如何從半農半x的鍵盤農夫，成為一位專職青農，5月12日則由兩位新北女青農－陳琬婷及謝淑娟分享從事有機農業及農業與生態的故事。