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不是台灣更不是中國的：適用「公海自由」通行制度的台海

前台灣總督明石之孫訪扁 向扁協助祖父遷葬致謝

2019-05-08 11:28聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

台灣日治時期第7任總督明石元二郎的孫子明石元紹，今上午到前總統陳水扁高雄住家拜訪，感謝扁擔任台北市長任內協助遷葬，讓他的祖父能安葬台灣。陳水扁兒子、高市議員陳致中說，明石元紹今是專程來關心父親，希望他身體健康。

今上午一般社團法人東京日台交流會代表理事河合惠美帶領台灣第7代總督明石元二郎的孫子明石元紹先生等7名日本友人，到高雄扁家拜訪陳水扁。明石元紹說，要向阿扁致謝。

陳致中在住家樓下受訪說，他父親當台北市長後，協助明石總督墓遷移的事情，讓明石元紹老先生很感心，其實明石元紹以前在他父親任內就有來看過他父親，跟他父親說謝謝。

陳致中說，明石元紹說他現在已80多歲，不知有生之年內是否還能再與扁見面，所以雖然人在日本，但很關心他父親身體健康，所以今天是專程來高雄關心他父親，希望他身體健康、一切平安順利，真的是風雨故人來，他們也對日本友人的感情表達感謝。

明石元二郎在大正7年（1918年）6月6日，被日本政府指派出任台灣第7任總督，7月22日到任，後升任陸軍大將。

大正8年（1919年）8月24日，明石元二郎成為首任台灣軍司令官，10月13日因公務搭船返回日本，在船上生病，抵達日本後，又出現腦溢血的情況，同月24日病逝日本故鄉福岡縣，是唯一一位在任期中死亡的日本總督。

明石元二郎生前即有遺言，表示若身故，希望葬在台灣，因此他病逝當年即遵照他遺言，遺體由日本福岡運回台灣，葬於台北三板橋日本人公墓，今台北市中山區林森公園），是唯一一位埋骨於台灣的日本總督。

1997年，北市府收回林森北路附近被占據的市地，被遺忘的明石墓重新被注意，1999年，因公園興建而遷葬於今新北市三芝區福音山基督教墓地。

台灣日治時期第7任總督明石元二郎的孫子明石元紹，今上午到前總統陳水扁高雄住家拜訪...
台灣日治時期第7任總督明石元二郎的孫子明石元紹，今上午到前總統陳水扁高雄住家拜訪，高市議員陳致中（如圖）說，明石元紹是專程來關心父親，希望他身體健康。記者蔡孟妤／攝影
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台灣日治時期第7任總督明石元二郎的孫子明石元紹（如圖），今上午到前總統陳水扁高雄...
台灣日治時期第7任總督明石元二郎的孫子明石元紹（如圖），今上午到前總統陳水扁高雄住家拜訪。記者蔡孟妤／攝影
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今上午一般社團法人東京日台交流會代表理事河合惠美帶領台灣第7代總督明石元二郎的孫...
今上午一般社團法人東京日台交流會代表理事河合惠美帶領台灣第7代總督明石元二郎的孫子明石元紹先生等7名日本友人，到高雄扁家拜訪陳水扁。記者蔡孟妤／攝影
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今上午一般社團法人東京日台交流會代表理事河合惠美帶領台灣第7代總督明石元二郎的孫...
今上午一般社團法人東京日台交流會代表理事河合惠美帶領台灣第7代總督明石元二郎的孫子明石元紹先生等7名日本友人，到高雄扁家拜訪陳水扁。記者蔡孟妤／攝影
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陳水扁陳致中
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