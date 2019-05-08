1鍵即通 「新北賞螢全攻略」上線了

2019-05-08 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



為了貼近民眾賞螢旅遊需求，新北市農業局將「新北賞螢全攻略」再進化，升級為網路地圖模式，民眾只要進入「新北賞螢全攻略」網頁，就能「按圖索螢」，秒懂境內螢火蟲所在位置，做好完善的賞螢路線規劃。趁著賞螢季節，還沒賞螢的民眾，趕快上網體驗看看。

農業局長李玟表示，隨著民眾對網路地圖使用度日增，市府服務也隨著科技的便利性再升級。「新北賞螢全攻略」網頁構想，就是將現在境內58個賞螢景點，以網路地圖顯示，民眾連結進入該頁面，點選想要去的景點，地圖會立即標示所在位置，點選該位置後，則會彈出視窗顯示該景點的詳細資訊，方便民眾做好相關旅遊規劃。

農業局表示，當民眾熟悉賞螢地圖的基本網頁功能後，未來將陸續擴大內容建置，連結社群網路，讓賞螢民眾能即時分享照片與訊息；一方面擴大宣傳新北境內的螢火蟲秘境，另方面則能藉由民眾分享，讓網站內容更豐富，吸引更多遊客到訪新北賞螢，提昇整體觀光產值。

農業局提醒，時序進入初夏，賞螢時節也即將近入尾聲，還沒來賞螢、或有意再探訪螢光秘境的民眾，可以利用「新北賞螢全攻略」網頁，好好規劃賞螢之旅。

農業局呼籲，民眾在夜晚賞螢時要謹記「三不一沒有」原則：不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害，如果要攜帶手電筒，要用紅色玻璃紙罩住，避免干擾螢火蟲活動，賞螢期間也要注意自身安全，最好結伴同行，避免發生意外。