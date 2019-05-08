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影／淡北道路環評 侯友宜：為淡水人闢救命的路

2019-05-08 10:46聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市淡北道路今天環評，市長侯友宜將帶隊參加。他表示淡北道路每年有700多輛救護車通行，是一條救命的路，需求迫切。淡北道路聯盟發起人張連榮則為淡水人請命並向環保署、環評委員喊話「他們卑微的要一條救命之路，難道淡水人的生命不如一根水筆仔嗎？」

侯友宜在市政會議後受訪表示，淡水人殷切盼望淡北道路20多年，這是一條救命的道路，因為每一年有729輛救護車快速進出，當然我們在道路使用上要兼具大眾運輸，減少私人交通載具，尤其對環境、生態及歷史文化的保存，絕對會善盡職責，讓新北推動大眾運輸也能夠兼具環保。

他說，上次開會環評委員所提的問題，市府已補足相關資料，將再度向環評委員報告，希望獲得支持。淡水人有這條道路未來發展能更方便，淡海新市鎮對這條道路需求也很迫切。

部分環保團體和居民依然質疑淡北道路必要性，特別是生態景觀破壞問題。侯友宜說，環團、公民團體關心紅樹林保護及生態問題，市府會全力做好水質、生態多元物種監測，希望在環境生態保護上盡責任。

至於台北市端的交通衝擊，他表示2市交通局都有專業評估，讓台北市衝擊減少，台北市長柯文哲說的非常清楚，「讓專業對專業去解決交通的問題，這才是解決問題的最重要方式。」

淡北道路聯盟發起人張連榮則表示，3年前他高齡90歲的老母親車禍送醫，短短10分鐘路程卻塞在車陣裡約半小時，讓他驚覺這條路非蓋不可。他認為這是淡水人很卑微的要求，蓋一條給淡水人救命的道路，有那麼困難嗎？

他說，淡水人很期待興建淡北道路紓解台二線車潮，他要真心拜託環保署及環評委員苦民所苦，也期望環保團體在關心愛惜水筆仔時，也能關心淡水人的生命。

新北市府推動興建淡北道路，希望為淡水人開闢一條救命的路。模擬圖／市府提供
新北市府推動興建淡北道路，希望為淡水人開闢一條救命的路。模擬圖／市府提供
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新北市府推動興建淡北道路，希望為淡水人開闢一條救命的路。模擬圖／市府提供
新北市府推動興建淡北道路，希望為淡水人開闢一條救命的路。模擬圖／市府提供
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淡水環評
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