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全台唯一退潮行腳遶境 今年首創徒手接力護媽祖

2019-05-08 07:46聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

2019北海岸傳奇媽祖文化季登場，因今年正逢金山金包里慈護宮建廟210週年，廟方除了舉辦一系列活動外，還推出二媽祈福花，讓陪二媽「回娘家」的信徒，感受到滿滿的北海岸媽祖文化。新北市副市長謝政達表示，這是金山當地年度宗教盛事，歡迎信眾一同參與。

慈護宮又稱「金包里媽祖廟」，也被尊崇為「開基金面大媽」，傳聞在清嘉慶年間，有漁船在海上迷航，依循遠方金光才返航脫險，之後在野柳海蝕洞中發現一尊媽祖，慈惠宮落成後，才由地方信眾迎奉入祀。

財團法人金包里慈護宮董事長游忠義說，慈護宮與其他媽祖廟不一樣，農曆4月16日才開始歡慶馬祖聖誕，而每年的海岸遶境活動，廟內的開基大媽與其他宮廟的媽祖會陪同二媽「回娘家」，今年經指示，慈護宮內另一尊15吋的「出巡媽」也會陪同。

游忠義說，因為平常大媽與二媽要坐鎮廟內，因此，友公或神將會的遶境任務就會由出巡媽來負責，又因為出巡媽個性喜愛熱鬧，今年特別打造鑾椅，由廟內的護衛隊及信眾徒手接力傳接出巡媽，一同陪二媽回娘家，也能讓信徒近距離接觸媽祖神尊，感受媽祖的加持及保佑。

謝政達說，新北市政府和慈護宮連續合作6年，在每年的農曆4月16日最大退潮時，舉辦這個全台唯一的海岸行腳活動，從金山步行恭送二媽返回野柳的海蝕岩洞，這也是金山當地年度宗教盛事，今年還首創由信徒徒手接力護送出巡媽，歡迎各地信眾5月20日一同來陪金包里二媽回娘家。

新北市民政局表示，慈護宮系列活動從11日開始，除了20日的金山行腳活動外，18、19日兩天，還有「北海岸祈安大遶境」，不同往年，今年遶境區域擴大到三芝、石門、萬里、金山等地區。

另外，還有獲得世界小丑大賽冠軍的世界金牌小丑、行動雕像、街頭魔術表演等精彩表演，民政局提醒，活動期間還有「媽祖金遊萬金」的捐發票擲筊送媽祖消費金，此外，民眾只要和金山老街的行動Q版媽祖合照，上傳到臉書粉絲團並留言「520與媽祖同行」，就能獲得祈福小神衣，還可抽溫泉旅館住宿及優惠券。

2019北海岸傳奇媽祖文化季登場，因今年正逢金山金包里慈護宮建廟210週年，廟方...
2019北海岸傳奇媽祖文化季登場，因今年正逢金山金包里慈護宮建廟210週年，廟方還舉辦一系列活動。記者胡瑞玲／攝影
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2019北海岸傳奇媽祖文化季登場，因今年正逢金山金包里慈護宮建廟210週年，廟方...
2019北海岸傳奇媽祖文化季登場，因今年正逢金山金包里慈護宮建廟210週年，廟方除了舉辦一系列活動外，還推出二媽祈福花，讓陪二媽「回娘家」的信徒，感受到滿滿的北海岸媽祖文化。記者胡瑞玲／攝影
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2019北海岸傳奇媽祖文化季登場，因今年正逢金山金包里慈護宮建廟210週年，廟方...
2019北海岸傳奇媽祖文化季登場，因今年正逢金山金包里慈護宮建廟210週年，廟方除了舉辦一系列活動外，還推出二媽祈福花，讓陪二媽「回娘家」的信徒，感受到滿滿的北海岸媽祖文化。記者胡瑞玲／攝影
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財團法人金包里慈護宮董事長游忠義（圖）說，慈護宮與其他媽祖廟不一樣，農曆4月16...
財團法人金包里慈護宮董事長游忠義（圖）說，慈護宮與其他媽祖廟不一樣，農曆4月16日才開始歡慶馬祖聖誕，而每年的海岸遶境活動，廟內的開基大媽與其他宮廟的媽祖會陪同二媽「回娘家」記者胡瑞玲／攝影
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媽祖金山
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