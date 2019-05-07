台北市南湖大橋 議員臉書揭鋼筋外露憂安全

2019-05-07 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



北台灣最近接連下雨，國民黨台北市議員李明賢今天於臉書發文，指連結內湖南港的南湖大橋路面，有鋼筋外露的情況，質疑北市府兩周前才補過，一補好遇大雨又是鋼筋露出，安全性令人擔憂，許多民眾也常向他反映，道路狀況真的變糟。

李明賢於臉書發圖文，指接連下幾天的大雨，他接獲民眾陳情，南湖大橋路面出現鋼筋外露的危險緊急情況，經過新工單位搶新後，傍晚下班前暫時完成補強，避免下班車潮遇險。

李明賢又說，這座大橋還是連結內湖南港的重要橋樑，安全性令人擔憂，兩周前同樣的地方也是鋼筋外露，一補好遇大雨又是鋼筋露出，若機車經過若被絆倒摔車，車主可否向市府申請國賠？同樣的地點，一再修修補補還是鋼筋外露，市府真的不管人民死活？

李明賢表示，面對此一坑洞，雖然不到天坑的地步，卻仍足以影響行車安全，同仁已經聯繫新工單位立即處理，何況這不只是個案而已，許多民眾也常常向他反應，道路狀況真的變糟了。

台北市新工處表示，之前已發現鋼筋外露的狀況，由於氣候關係，僅先用臨時的瀝青填補，若今晚雨停將進場修補，用「早強的無收縮混凝土」，修補強度更高也完整。