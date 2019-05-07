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林口滯洪池公園啟用 塑造出櫻花特色

2019-05-07 19:52觀天下 記者胡宇軒／林口報導

新北市林口區文中三滯洪池設置有景觀平台及斜坡道並鋪設草皮，種植了數十株櫻花，希望...
新北市林口區文中三滯洪池設置有景觀平台及斜坡道並鋪設草皮，種植了數十株櫻花，希望能塑造櫻花公園景象。 圖／永佳樂有線電視提供
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新北市林口區內設置有28座滯洪池，已完成16座滯洪池公園，今(7)日再啟用的文中三滯洪池是第17座，設置有景觀平台及斜坡道並鋪設草皮，種植了數十株櫻花，希望能塑造林口區櫻花公園景象，成為地方上的獨有特色。

林口區為台地地形，降雨時雨水向地下入滲並往台地四周低漥處流動，邊緣易受水流侵蝕，水流速度增加、流量加大，易造成下游五股區、泰山區、八里區地勢低漥處發生淹水及土石流等情形。林口區內已設置28座滯洪池，已完成16座滯洪池公園，文中三滯洪池為第17座滯洪池公園，滯洪池公園主要在氣候變遷急降雨可有效降低水患對下游地區的威脅，保障居民生命財產安全，提升區域環境生活品質。

今(7)日舉行林口區文中三滯洪池公園，啟用典禮，市長侯友宜、市議員蔡淑君、林口區長劉淑芬及多位里長和數百位鄉親，到場共襄盛舉。

市長侯友宜表示，公園設置有景觀平台及斜坡道一座與鋪設草皮5,400平方公尺，以雙色人工草皮拼湊景觀變化，內部和周邊並種植了數十株櫻花，期能塑造林口區櫻花公園景象，成為地方上的獨有特色。

市議員蔡淑君指出，林口區內的滯洪池，早期是居民口中的景觀殺手，市府以特殊工程變身為適合民眾休憩使用的公園化空間，藉此提高周邊居民生活品質，未來配合完工在即的林口國民運動中心，加上林口區櫻花公園，為市民提供良好的生活環境。

林口滯洪池櫻花
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