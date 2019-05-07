親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／若丁守中勝訴柯就參選2020？柯文哲這麼說

在黑暗中逐夢：視障運動員的棒球之路

紅樓南廣場公廁 將設置性別友善廁所

2019-05-07 18:57聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市觀傳局今日舉行專案報告，準備要在台北推動彩虹經濟的觀光政策，不過市議員黃郁芬質疑，西門町紅樓與南廣場與同志文化密不可分，這麼多年來「竟連一個性別友善廁所都爭取不到」。主管單位市場處則說，今年有規劃編列預算150萬元整修西門町南廣場周邊店家設置性別友善廁所，未來會朝這個方向努力。

觀傳局今天上午在專案報告中指出，台灣自92年起的同志遊行是華人社會首度舉行，去年邁入第16屆，參與人數已達13萬7千人，成為東亞規模最大的爭取同志權益活動。今年5月24日台灣即將成為亞洲第一個同志可合法結婚的國家，而彩虹經濟商機日益擴大，北市預計針對這項新興市場進行策略性推廣行銷，包括包裝專屬旅遊產品，規劃設計美食、運動、購物和派對等路線，協助相關性平活動、媒體管道整合行銷、邀請國際網紅至本市踩線以提升本市國際知名度等。

針對南廣場周邊公廁都沒有性別友善廁所的問題，黃郁芬質疑，市府局處應橫向溝通，同志友善業者更要彼此串連，讓彩虹經濟真的能落實發揮效益。

市場處指出，目前有收到有民意反映，他們是有在評估要將市場建物裡面的廁所重新整修成性友善廁所，辦理會勘初步評估可以設，目前正在編列明年的預算，約150萬元，未來朝這個方向設置。

黃郁芬表示，觀傳局看起來主打跟旅遊業者合作，加上媒體管道整合行銷，但她質疑和旅遊業合作很沒必要，因為之前每年台北同志大遊行時，很多國外旅客來台事實上也不需要旅遊業者，就會自行運用網路平台搜尋住宿，反而台北市應盤點出有哪些景點是可以符合彩虹經濟，作為北市適性別友善城市的代表景點。

觀傳局長劉奕霆表示，這部分還是要跟許多不同業者和族群多做討論，來台可以去哪些景點參觀，但跟旅行業者合作也有必要，讓不止同志，其他來台旅客都可以藉由活動認識台灣的同志文化。文化局長蔡宗雄之前當過商業處長，也指出商業處有列出北市友善店家，14項友善主題已將性別友善納入。

西門町紅樓與同志文化密不可分，去年整修期間也設置了性別友善廁所。圖／紅樓提供
西門町紅樓與同志文化密不可分，去年整修期間也設置了性別友善廁所。圖／紅樓提供
分享
西門町紅樓與同志文化密不可分，去年整修期間也設置了性別友善廁所。圖／紅樓提供
西門町紅樓與同志文化密不可分，去年整修期間也設置了性別友善廁所。圖／紅樓提供
分享

同志遊行北市
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

台中歌劇院8月音樂劇季 「一個美國人在巴黎」起售

2019-05-07 20:21

台北市南湖大橋 議員臉書揭鋼筋外露憂安全

2019-05-07 20:00

林口滯洪池公園啟用 塑造出櫻花特色

2019-05-07 19:52

非法機上盒收看電視 專家：得不償失

2019-05-07 19:51

淡水共餐兼慶母親節 切大蛋糕場面溫馨

2019-05-07 19:50

金山模範母親林枝品 守護漸凍夫身障兒

2019-05-07 19:50

小英總統貢寮體驗包鮑魚粽 允諾興建避風港

2019-05-07 19:49

泰山原民活動中心驚爆違建 議員憂訴訟輸了恐回收

2019-05-07 18:54

她視精神病友如親 獲南丁格爾獎竟要把獎金全給病人

2019-05-07 13:12

文中三滯洪池防洪又美觀 打造林口櫻花朝聖地

2019-05-07 13:12

台南T-Bike今年再增30站 本月起開放icash2.0租借

2019-05-07 11:35

上任後2公托開張 侯友宜興奮

2019-05-06 23:58

北市敬老卡擴大使用 月底可望初步定案

2019-05-06 23:57

新北創客魔法展 噴火龍搶眼

2019-05-06 23:55

新北春遊 有機會抽住宿券

2019-05-06 23:49

塭仔底濕地公園 夏日噴水消暑

2019-05-06 23:46

北捷平均1天1人受傷 議員促檢討

2019-05-06 23:46

雙北中正橋改建 川端橋留存

2019-05-06 23:43

里長大小聲／挖路通知常在施工前一刻 陳尤雪：應提早告知

2019-05-06 23:40

曉平客家菜豆滷黑豬肉 出線

2019-05-06 23:35

里長大小聲／張文清 爭取修繕活動中心

2019-05-06 23:34

彌補遺憾 建中學生戴子煜安寧病房當音樂志工

2019-05-06 23:24

侯友宜走訪新莊基層里長 探討公墓遷葬議題

2019-05-06 21:00

Youbike借光光 汐止保長里盼再增站

2019-05-06 20:11

凝聚多元族群文化 三芝桐花祭登場

2019-05-06 20:10

瑞芳老街每月設市集 導覽盼帶動發展

2019-05-06 20:08

金山里長辦公神器 網路攝影機掌握狀況

2019-05-06 20:07

打開板橋的水溝蓋 竟是滿滿淤泥

2019-05-06 20:03

涉環保濕地生態的淡北道路將續審 新北議員盼過關

2019-05-06 19:41

侯友宜參拜新莊後港昭德宮 「媽祖是我最重要的信仰」

2019-05-06 17:08

天下第一攤 曉平家常小吃評審團大賞出線

2019-05-06 17:01

新北市府驚見噴火龍？ 高中生用三輪車吹風機就施魔法

2019-05-06 16:57

打臉蔡英文搶功雙北共飲翡翠水？侯友宜：非單一功勞

2019-05-06 15:49

南部2縣市旅遊首選 最愛來新北玩

2019-05-06 15:17

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

新竹這路段78天超速罰8千多件 議員批根本惹民怨

2019-05-07 10:41

顏清標辦孫子滿月酒 滿滿黑鮪魚海膽超澎湃

2019-05-07 11:02

又來「送肉粽」了！彰化一周內1送煞2送肉粽

2019-05-07 11:52

影／通過文資審議 基隆「阿根納」造船廠要回來了

2019-05-06 20:59

住宅名義申請卻蓋飯店？苗議員兩樣情落差好大

2019-05-07 16:37

影／回收做白工？湖口鄉不能賣的資收物堆3千噸

2019-05-07 14:31

夜半倒塌聲 原來是屏市百年老榕樹倒了

2019-05-07 09:57

陶藝家眼中的韓國瑜 除了禿頭還會有什麼特徵？

2019-05-07 09:01

屏北交通樞紐啟動 以後23條路線公車從這裡發車

2019-05-07 15:31

托嬰中心超收15人藏陽台躲稽查 幼兒：以為躲貓貓

2019-05-07 15:39

說好的百貨公司呢？ 彰化第二停車場BOT走到哪裡了？

2019-05-07 16:47

女警翹班吃蛋糕、喝咖啡？ 分局長霸氣揪團慶母親節

2019-05-07 17:19

高雄新魅力 港邊新景點「海音中心」超美

2019-05-07 10:49

花蓮黑熊稻田跟大家打招呼 成打卡新景點

2019-05-07 09:05

母親節傳蔡總統要來送花 彰化警抱怨不能陪媽媽吃飯了

2019-05-07 19:32

台中機場如何定位？ 盧秀燕：不當廉航基地

2019-05-07 16:16

議員批「除濕機之亂」 基隆第二波3個月後改採定額補助

2019-05-07 12:37

她視精神病友如親 獲南丁格爾獎竟要把獎金全給病人

2019-05-07 13:12

蔡英文送給基隆的第二個大禮 軍港遷建主建物今天開工

2019-05-07 09:27

影／廢墟也很美 阿根納的故事要從1919年說起

2019-05-06 20:59

馬拉松跑上舊蘇花公路、濱海公路 呂國華：國際美麗賽道

2019-05-06 22:25

影／台東活水湖天降「黑鷹」 民眾驚「發生甚麼事？」

2019-05-07 15:45

文資審議通過 「廢墟」阿根納造船廠將再造

2019-05-07 00:07

桃園回收廠空地堆放物凌晨火警 火光頻爆炸驚

2019-05-07 07:49

癌婦人前堅強背後拭淚 女護理師寫卡片：阿姨你辛苦了

2019-05-07 13:15

毒草銀膠菊入侵太平引恐慌 民代要求市府正視

2019-05-07 16:06

台東縣表揚20位模範母親 最年長母親高齡91歲林陳秀美

2019-05-06 20:35

流標7次、6億元城際轉運站終發包 林右昌：市政要衝刺了

2019-05-07 18:21

八年級「客家妹」任勞任怨 獲桃市最年輕模範公務員

2019-05-07 11:34

千里迢迢來嘗阿嬤煮的咖啡 她賣的是人生價值

2019-05-07 08:10

政見頻跳票 高市議員：韓國瑜不信任度攀升主因

2019-05-07 11:47

桃園表揚15名模範公務員 鄭文燦發5萬元、給5天公假

2019-05-07 11:05

橋梁改建 台南下營區南59線20日全線封閉

2019-05-07 15:53

鄭寶清爭得3千億經費？ 桃園議員查帳

2019-05-07 00:49

北市敬老卡擴大使用 月底可望初步定案

2019-05-06 23:57

西螺鎮農會推黃金米粽 今開賣首日一小時秒殺3萬顆

2019-05-07 13:34

機捷A8轉運站BOT案 今年11月動工

2019-05-07 17:31

議員控韓粉恐嚇「幫接小孩」 韓國瑜：感同身受

2019-05-06 22:42

國道客運搬到經國轉運站 不少桃園乘客不知道

2019-05-07 00:22

文中三滯洪池防洪又美觀 打造林口櫻花朝聖地

2019-05-07 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top