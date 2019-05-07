紅樓南廣場公廁 將設置性別友善廁所

2019-05-07 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市觀傳局今日舉行專案報告，準備要在台北推動彩虹經濟的觀光政策，不過市議員黃郁芬質疑，西門町紅樓與南廣場與同志文化密不可分，這麼多年來「竟連一個性別友善廁所都爭取不到」。主管單位市場處則說，今年有規劃編列預算150萬元整修西門町南廣場周邊店家設置性別友善廁所，未來會朝這個方向努力。

觀傳局今天上午在專案報告中指出，台灣自92年起的同志遊行是華人社會首度舉行，去年邁入第16屆，參與人數已達13萬7千人，成為東亞規模最大的爭取同志權益活動。今年5月24日台灣即將成為亞洲第一個同志可合法結婚的國家，而彩虹經濟商機日益擴大，北市預計針對這項新興市場進行策略性推廣行銷，包括包裝專屬旅遊產品，規劃設計美食、運動、購物和派對等路線，協助相關性平活動、媒體管道整合行銷、邀請國際網紅至本市踩線以提升本市國際知名度等。

針對南廣場周邊公廁都沒有性別友善廁所的問題，黃郁芬質疑，市府局處應橫向溝通，同志友善業者更要彼此串連，讓彩虹經濟真的能落實發揮效益。

市場處指出，目前有收到有民意反映，他們是有在評估要將市場建物裡面的廁所重新整修成性友善廁所，辦理會勘初步評估可以設，目前正在編列明年的預算，約150萬元，未來朝這個方向設置。

黃郁芬表示，觀傳局看起來主打跟旅遊業者合作，加上媒體管道整合行銷，但她質疑和旅遊業合作很沒必要，因為之前每年台北同志大遊行時，很多國外旅客來台事實上也不需要旅遊業者，就會自行運用網路平台搜尋住宿，反而台北市應盤點出有哪些景點是可以符合彩虹經濟，作為北市適性別友善城市的代表景點。