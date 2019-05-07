影視音學校遭爆爭議 北市文化局：沒收到書面陳情

2019-05-07 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



影視音實驗教育機構（TMS）遭爆辦學爭議。傳出有家長和學生對辦學主軸更改有意見，北市議會教育委員會今天上午進行專案報告，文化局長蔡宗雄坦言「確實有耳聞家長與學校總監意見不同」，已要求學校檢討並向他說明會議溝通內容，但他強調，目前沒收到任何書面陳情。

北市議員秦慧珠建議，文化局做這件事好事，但是文化局辦教育真的不夠專業，師資、資源都不足，建議影音專業是否要回到教育局下主辦，回到教育局體系下，可以擁有更多資源，上一些專業課程，會不會對這學校比較好？

對此，教育局長曾燦金說，這部分還是要尊重學校的意見，但教育局5月8日將召開審議會，輔導訪視學校給予協助。

蔡宗雄說，學校總監今年2、3月換人，少數家長對總監選課與辦學方向有些要檢討修正的，文化局沒收到任何陳情，但有耳聞，因此要求學檢討，校內也在進行溝通程序，也會邀請相關家長了解。

秦慧珠追問總監跟家長的意見哪裡不同？蔡宗雄說，他只聽到一個家長意見比較強烈，有溝通不良，好像是針對小朋友的選課時間與學分認定有意見，「我耳聞這位家長是意見領袖，在家長會扮演一定角色。」

至於意見領袖是否代表有許多人附和？蔡又否認說不是；至於蔡耳聞消息之後文化局做了哪些事情？蔡答，他主要負責請校長、副執行長等人一起開會，給他一個進展說明，校內會儘速提供這份資料。