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護師節 眾人帶黃絲帶聲援火災遭起訴醫護

2019-05-07 17:02聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

北市國際護師節慶祝大會下午在萬芳醫院舉行，台北市長柯文哲前往頒獎時，部分得獎的護士戴上「天使救人 護理無罪」的黃絲帶，聲援在台北護理之家大火事件中，被依業務過失致死起訴的兩位醫護人員，會後合影時，幾乎在場者都帶上黃絲帶。

針對台北市長選舉無效訴訟即將宣判，台北市長柯文哲受訪時表示，一審出爐也沒什麼影響...
針對台北市長選舉無效訴訟即將宣判，台北市長柯文哲受訪時表示，一審出爐也沒什麼影響，反正最後還是會拖到年底前。記者鄭超文／攝影
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台北市國際護師節慶祝大會下午在萬芳醫院舉行，與會的護理人員戴上「天使救人 護理無...
台北市國際護師節慶祝大會下午在萬芳醫院舉行，與會的護理人員戴上「天使救人 護理無罪」的黃絲帶，聲援在台北護理之家大火事件中，被依業務過失致死起訴的兩位醫護人員。記者鄭超文／攝影
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台北市國際護師節慶祝大會下午在萬芳醫院舉行，台北市長柯文哲（左）前往頒獎時，得獎...
台北市國際護師節慶祝大會下午在萬芳醫院舉行，台北市長柯文哲（左）前往頒獎時，得獎的護士戴上「天使救人 護理無罪」的黃絲帶，聲援在台北護理之家大火事件中，被依業務過失致死起訴的兩位醫護人員。記者鄭超文／攝影
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台北市國際護師節慶祝大會下午在萬芳醫院舉行，台北市長柯文哲致詞時，感謝護理人員的...
台北市國際護師節慶祝大會下午在萬芳醫院舉行，台北市長柯文哲致詞時，感謝護理人員的付出。記者鄭超文／攝影
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北市醫護人員大火
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