鶯歌陶博館推陶瓷護照 集貼紙送限量陶碗

2019-05-07 15:58 中央社 新北7日電



新北市政府文化局所屬鶯歌陶瓷博物館指出，自9日起開放免費索取「陶瓷護照」，走訪指定的店家，集滿14個貼紙就贈送限量200個的訂製「褐呷碗（好吃碗）」一只。

新北市立鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈今天表示，陶博館現正展出年度特展「飲食物語─陶瓷器皿與文化的日常」，為了讓大家有實際的參與感，館方與大台北地區15間特色展館合作，免費提供500份「巷遊於藝：陶瓷護照」，只要到指定的店家走訪，集滿14個貼紙就能免費換取限量200個的「褐呷碗（好吃碗）」一只。

吳秀慈指出，「陶瓷護照」自9日上午9時30分起開放領取，民眾只要至陶博館1樓服務台回答展覽相關3個小問題，即可免費領取1份，限時限量換完為止。「陶瓷護照」是希望大家在收集的過程中，深入了解陶瓷與飲食間的獨特氣息與生活態度，共同提升生活品質。

陶博館表示，年度特展「飲食物語─陶瓷器皿與文化的日常」，有將近90位藝術家參展，展出超過270件作品。自開展後大獲好評，目前已超過12萬人參觀，其中「食器地圖：巷遊於藝」展間，特別營造巷弄氛圍讓民眾體驗，享受不同器皿帶來的視覺饗宴。

陶博館指出，日前聯合25位參展藝術家舉辦的「全台首創全陶瓷市集」也吸引近7000人參加，2天的活動創造超過新台幣40萬元經濟效益。