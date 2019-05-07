i台東乳房照護APP啟用 用智慧守護台東婦女

2019-05-07 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東縣衛生局開發「i台東乳房照護APP」今天啟用，搭配乳房X光攝影篩檢巡迴車預約，台東婦女可運用智慧型手機預約乳房攝影檢查時間、地點。台東縣長饒慶鈴以自己的例子呼籲「姐姐妹妹面對罹癌不害怕」。

饒慶鈴表示，自己也是罹患乳腺癌患友之一，經過6年治療才完全康復，所以她對於乳房攝影篩檢工作非常重視，她知道乳房攝影會痛，而衛生局已引進最新的乳房X光檢測儀器，做起來比較不會疼，未來將繼續來取預算經費，希望提供縣民更好的醫療服務。

i台東乳房照護APP今天啟用，由饒慶鈴、勵馨基金會主任楊華美、馬偕台東分院、東基醫院代表與縣府社會處長曹劍秋、衛生局長黃明恩等人共同按鈕啟動，現場立即有不少婦女進行APP下載操作，隨後並前往縣府廣場的乳房X光攝影篩檢巡迴車參觀。

台東縣衛生局表示，106年度台東縣女性的癌症死亡原因第4名就是乳癌，107年經由衛生局、所同仁的努力，乳房篩檢目標達成率達到102%，今年度，加碼結合乳房X光攝影篩檢巡迴車主動預約的APP服務。