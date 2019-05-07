新北市東南亞語文競賽 參賽者學歌還要標注音

2019-05-07 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市教育局第4屆東南亞語文競賽今在大觀國小舉辦並頒獎，有越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語及緬甸語5種語別，組別包含團體朗讀、親子歌謠及幼兒園歌謠，參賽報名學生及家長共88校、992人。

瑞芳國中獲得親子歌謠國中組特優，組員有七年級的林姿伶、吳雪芬、陳喬渝、陳珮君、張云柔、楊鈺薪，及林姿伶母親阮氏秋菁，他們唱越南傳統童謠「放學回家」，其中，陳喬渝爸媽都是台灣人。

她們說，越南語「會聽，但不會講」，這次比賽是因為平常他們喜歡表演藝術，老師推薦他們參賽。練習時，除了學校假日越南語班外，也上網查放學回家的歌謠影片，最重要的是回家問媽媽，因為是傳統歌謠媽媽都會唱。陳喬渝說，從完全不會到學會一首越南歌，之後不排斥再學。

瑞芳國中也獲團體朗讀印尼語特優，學生曾瑞婷、林奕祥、黃淨婷、徐秀美及盧聖佑，只有盧聖佑是台灣人，他們這次的題目是「酸甜的柚子」，由於一開始和印尼語老師練習時間喬不攏，就先請老師錄音，他們回去反覆聽，還在旁標注音。