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綠委提法官法修法 法官：木馬屠城記將上演

澎醫傳職場霸凌 民代要求送監院調查

2019-05-07 13:57中央社 新北7日電

澎湖醫院的黃姓公務員疑遭職場霸凌，甚至輕生未遂，新北議員劉美芳及立委柯志恩為此召開記者會，要求將澎醫院長送監察院調查；黃女的妹妹籲請將姊姊調離，以免發生憾事。

新北市議員劉美芳今天在立委柯志恩陪同下在新北市議會召開「衛福部澎湖醫院遭爆嚴重職場霸凌」記者會，衛福部澎湖醫院黃姓前總務主任向劉美芳陳情內容指出，郭姓院長在她到任半年來，不斷在工作上百般刁難，超時工作，還用言語羞辱，會議中更對她拍桌叫罵，連請喪假都不准。

黃女隱忍不發，卻在日前因發現醫院新建停車場標案的問題，寫報告上呈政風室，遭院長記2支小過、考績丙等，降調照顧老人病患的生活輔導員，讓她痛苦不堪並罹患憂鬱症燒炭輕生，所幸被家人發現送醫救回。

黃女的妹妹代替陳情人出席記者會說明遭職場霸凌的情形並呼籲相關單位介入調查真相，以及將黃女儘速調離澎醫，以免發生憾事。

劉美芳表示，此事凸顯在白色巨塔中真實「與惡的距離」的情形，受到職場霸凌，甚至罹患精神疾病及輕生未遂的情形，且不是單一個案，連續4個總務主任都說明曾受到欺負，也都透過立委等關係才能離開澎醫，建請衛福部將澎醫院長送監察院調查。

柯志恩表示，陳情人的妹妹控訴這職場霸凌，顯示陳情人已難忍抓狂，如果國家公務員不能得到合理對待，如何讓社會相信公務員權益能獲得政府保障，要求澎醫院長應對此做澄清，衛福部醫管會也應作說明。

衛福部醫管會簡任技正陳英作現場表示，離島醫療人力短缺，調職部分是因當事人為總務主任，院方要求妥適交接才會讓她離職，主要是院方擔心影響後續交接。

澎醫人事主任楊玉龍表示，包括氧氣等救人設備都在總務主任的管控，目前所有案子都送政風室調查，考績部分也由當事人提出申訴中，至於請假上也都沒有刁難，當事人大嫂過世不符請喪假的規定，其他如1月就請了20多天病假，也都獲准，當事人的說法可能是溝通上的問題。

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