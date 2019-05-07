文中三滯洪池防洪又美觀 打造林口櫻花朝聖地
新北林口區因台地地形緣故，強降雨發生時，雨水會往四周低窪處流動，造成五股、泰山、八里等地區發生積淹水情形，因此，新北市水利局在林口文中三滯洪池建造滯洪池公園，新北市長侯友宜今也到場參加林口文中三滯洪池啟用典禮，希望除了能藉此增加防洪透水功能外，也提高附近居民的生活品質。
侯友宜說，這幾年市府在林口蓋了17座滯洪公園，最主要就是要解決短暫強降雨，不要讓低窪地區像是五股、泰山、八里淹水，也把林口變成生態性的公園。而文中三滯洪池櫻花公園將會遍植櫻花，也會設置一些全年的運動遊戲器材，讓小孩、長者或是年輕人可以來到這裡，作為休息娛樂的好地方，同時，隔壁也有一個林口運動公園，讓民眾可以享受到非常棒的運動好環境。
新北市議員蔡淑君說，林口地區氣候宜人，非常適合種植櫻花，因此，文中三滯洪池櫻花公園將配合新北市綠美化環境景觀處，種植90株櫻花、18棵落羽松及喬木等，配合人行步道及景觀台，打造一個讓當地居民清淨且舒適的休閒環境。
水利局表示，文中三滯洪池櫻花公園面積約0.7公頃，可容納2萬5350立方公尺的滯洪量，而文中三滯洪池進行活化改建成公園後，除了讓滯洪設施提供更多元的空間外，還能發揮滯洪功能、減少淹水機率的發生。除了設有景觀平台及人行步道外，另外還配合林口區公所於人行步道及新工處圍繞滯洪池種植杜鵑花，希望提高林口居民的生活品質及更好的環境。
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