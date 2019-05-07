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她視精神病友如親 獲南丁格爾獎竟要把獎金全給病人

2019-05-07 13:12聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

台大醫院雲林分院居家護理師沈猷君在精神科奉獻23年，她視病如親，協助患者重返社會，並給予家屬支持，成為病患及家屬最堅強的後盾，由總統蔡英文頒發南丁格爾獎個人績優奉獻「銀獎」鼓勵，得知有獎金，她想到的第一件事情，不是要跟家人慶祝，而是「這筆獎金可以用在病人身上了」，讓院長黃瑞仁相當感動。

沈猷君的母親及哥哥因智能不足，從小就常身兼母職，協助父親照顧家裡，國小一年級時，父親車禍住院，她在醫院陪病，看到護士親切地照護父親，「就像天使一樣」，那時，她便立志要成為白衣天使。

或許是家中因素影響，沈猷君23年前毅然選擇到精神科服務，投入精神居家護理照顧，曾有患者有暴力傾向又抗拒就醫，家人與鄰居不堪其擾，到醫院求助，她到患者家中，以親切的溝通技巧獲取患者信任，成功讓其卸下心防就醫，現在患者病情穩定，與家人關係更加親密，時常相偕出遊。

護理部主任陳姝年說，很多精神科患者常蓬頭垢面，但沈猷君非常有耐心、愛心，主動協助患者練習刮鬍子、理髮，保持身體乾淨及儀容整潔，不易受到社會排斥，也常協助困苦病患募集物資，看到她與家屬、病人建立亦師亦友關係，讓病人病情獲得穩定控制，真的很不容易。

沈猷君的努力，不僅減少家屬照顧負荷、降低健保資源支出，也在社區中改變精神病人的負面刻板印象，她的付出獲得慈月社會福利慈善基金會南丁格爾個人績優奉獻銀獎肯定，並由總統蔡英文親自授獎。

沈猷君表示，她是抱著「甘願做、歡喜受」的心服務，每每看到照顧過的病人，病情穩定，成為家裡小幫手，甚至可以到庇護工廠工作，目睹病情進步，讓她非常有成就感。

聽到獲獎有獎金，她難掩興奮說「這筆獎金可以用在病人身上了」，時時刻刻都將病人掛念著，黃瑞仁說，真的很感謝她為患者及家屬所作的努力；另台大雲林分院護理部「護理快速反應小組」榮獲慈月社會福利慈善基金會南丁格爾團體金獎，院內今天舉辦表揚活動，感謝910名南丁格爾在醫院各個角落默默為病人付出奉獻。

台大醫院雲林分院居家護理師沈猷君（右）在精神科奉獻23年，她視病如親，協助患者重...
台大醫院雲林分院居家護理師沈猷君（右）在精神科奉獻23年，她視病如親，協助患者重返社會，獲得慈月社會福利慈善基金會南丁格爾個人績優奉獻銀獎肯定。記者陳雅玲／攝影
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台大醫院雲林分院居家護理師沈猷君（前排右一）在精神科奉獻23年，她視病如親，協助...
台大醫院雲林分院居家護理師沈猷君（前排右一）在精神科奉獻23年，她視病如親，協助患者重返社會，經獲得慈月社會福利慈善基金會南丁格爾個人績優奉獻銀獎肯定，她將把獎金捐出照顧弱勢病友，院長黃瑞仁（左三）相當感動。記者陳雅玲／攝影
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台大醫院雲林分院居家護理師沈猷君（右）在精神科奉獻23年，她視病如親，協助患者重...
台大醫院雲林分院居家護理師沈猷君（右）在精神科奉獻23年，她視病如親，協助患者重返社會，經護理部主任陳姝年（左）推薦，獲得慈月社會福利慈善基金會南丁格爾個人績優奉獻銀獎肯定，總統蔡英文（左）親自授獎。記者陳雅玲／攝影
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台大醫院雲林分院居家護理師沈猷君（右）在精神科奉獻23年，她視病如親，協助患者重...
台大醫院雲林分院居家護理師沈猷君（右）在精神科奉獻23年，她視病如親，協助患者重返社會，經護理部主任陳姝年（左）推薦，獲得慈月社會福利慈善基金會南丁格爾個人績優奉獻銀獎肯定。記者陳雅玲／攝影
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台大醫院雲林分院居家護理師沈猷君在精神科奉獻23年，她視病如親，協助患者重返社會...
台大醫院雲林分院居家護理師沈猷君在精神科奉獻23年，她視病如親，協助患者重返社會，獲得慈月社會福利慈善基金會南丁格爾個人績優奉獻銀獎肯定。記者陳雅玲／攝影
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