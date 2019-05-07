影／為了自己方 私自移動他人機車 恐觸強制罪

2019-05-07 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市三重區五福街某住戶，多次發現自己停在路旁的機車遭人私自移動，於是架設監視器錄影，昨晚果然錄到1名休旅車駕駛所為，他將影片公布到地方性臉書社團，警方看見貼文後主動聯繫，並告知對方行為已涉嫌強制罪。

三重警分局重陽派出所副所長賴恆彬說明，五福街位於舊社區並非交通要道，雙向只有各1線車道，兩旁多半是5層樓舊公寓，許多1樓住戶把私家車以與道路垂直的方式停放自家門口，車身超出車道邊線，使得道路通行空間更形狹小。

從民眾拍到的監視器畫面可以看出，昨晚9時許，1名休旅車男性駕駛為了自己停車方便，私自搬動路旁4輛機車，其中3輛恰巧都沒上龍頭鎖，被他輕易牽到對街擺放，接著汽車駕駛便將自己的休旅車垂直道路停在1樓住戶門口，下車走離現場。

賴恆彬指出，該名汽車駕駛未經車主同意，私自把別人的機車牽離原位移往他處，雖然沒有移很遠，但也會使被害人浪費時間尋找機車，行為已觸犯刑法第304條強制罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。