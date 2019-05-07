台博館與聯醫合作 全國首創失智友善博物館處方箋

2019-05-07 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市立聯合醫院與國立台灣博物館合作，今天簽署「失智友善博物館」合作備忘錄，預計下個月開始，聯醫7院區為失智症患者門診時，將可評估開出「失智友善博物館處方箋」。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

台北市立聯合醫院與國立台灣博物館合作，今天簽署「失智友善博物館」合作備忘錄，預計下個月開始，聯醫7院區為失智症患者門診時，將可評估開出「失智友善博物館處方箋」，讓失智症者與照顧者免費到台博館看展，透過博物館展覽資源、受訓人員服務，促進失智症者記憶活化。

世界衛生組織統計，全球每3秒就增加1名失智症患者。台灣去年底推估失智人口已達28.2萬人，占全國總人口1.2%，150年失智人口預估將達93萬人；北市衛生局與聯醫去年因此推動「失智友善社區」，盼結合社區組織、店家資源，提供失智照顧資訊、舉辦相關活動等服務，現已。

聯醫總院長黃勝堅說，失智友善社區計畫如今已招募近500家友善商家，與台博館合作的失智友善博物館也是其中之一，同時也是聯醫首次與文化場館合作開發處方箋；未來醫師可評估患者需求開立處方箋，轉介失智症者及照顧者到博物館參與文化活動，藉此促進患者記憶活化，減輕照顧者壓力，也能讓藝術工作者認識失智症共同營造友善環境。

聯醫失智症中心主任劉建良表示，「失智友善博物館處方箋」花1年多規劃，包含與博物館洽談合作、修改處方簽系統、台博館人員與志工教育訓練等，相關軟硬體都準備就緒，預計下個月初正式上線。

劉建良說，不少失智症者往往到回診時才會出門，過去也有家屬反映失智老人不聽勸，卻很遵循醫囑，因此他看診時也會告知失智症者每天要運動多久、建議去博物館等場館看展，後續也發現有失智個案在家人陪同下，看展覽回憶起過去年代開始暢談，心情也變好，事實上，國外醫院也有結合美術館舒緩失智症狀的案例。

劉建良表示，「失智友善博物館處方箋」一次最多可開出4人份的台博館免費入場資格，但重點不在費用，而是透過「處方箋」與拍照留念寫圖文日記等「作業」，來確保失智者能出門、增加與家人同遊互動、觀賞多元內容的展覽激發記憶，同時也增加社會參與感；聯醫未來還會再設法擴大與市立美術館等場館合作。

台博館館長洪世佑則指出，聯醫與台博館合作開發「失智友善博物館處方箋」方案是全國首創，館內服務人員與志工從2月起就開始陸續受訓，現已有32人完成面對失智症者相關培訓，可為失智症者做導覽等服務。