金點新秀設計獎崑山科大獲六大獎 獲獎率全國科大第一

2019-05-07 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



視傳系《山迴行》帶來關於「山」的美好想像圖/校方提供 分享 facebook

崑山科技大學創意媒體學院贏得2019金點新秀設計獎六項大獎，得獎數全國第二、科技大學居冠。空間設計系「月台前聲今事 一封寄存在車站的遺言」、視覺傳達設計系「山迴行」各在空設類、視傳類抱走「金點新秀年度最佳設計獎」，空設系另拿下三3座「金點新秀設計獎」、1座「金點新秀贊助獎－臺南創意新人獎首獎」，該校在空設類別獲獎數全國最高。

校長李天祥說明，校方在各項設計大展期間，「不花錢做形象及廣告，而是務實的投入創新創意競賽的各項發想，展現各系獨門絕活」，獲獎數領先全國科技大學。；作品將在5月11日至19日，移至高雄市青春設計節展出，歡迎各界參觀指導。

針對新秀設計師競賽的金點新秀設計獎，是全球華人市場最頂尖設計的搖籃，備受矚目，今年共有65校、137系，共6315件作品報名參賽，崑山科大創媒學院及時尚展演學程攜手參與，表現亮眼，空設系團隊在空間設計類入圍29件，領先全國相關科系；視傳系在視覺傳達設計類、數位多媒體設計類、產品設計類皆有作品入圍；公廣系亦入圍去年甫增設的「創業潛力特別獎」，同時進入決審。

其中空設系「月台前聲今事 一封寄存在車站的遺言」由許正傑助理教授指導學生余文翔，以階段性的設計去拆除屬於桃園舊火車站的告別式，拿下空設類最高獎項「金點新秀年度最佳設計獎」；許正傑老師另指導學生林奕辰的「校園外的篇章-學生的作戰基地」，讓學習不再限定於制式的空間內，使學習這件事可以多面向的發展。

顏世樺老師指導學生駱語彤的「裏，艋舺」，挖掘萬華隱藏的面貌，創造出一個帶有萬華性格且有趣的市井生活微聚落；張鈞期老師指學生郝肇柏的「純淨之所-一種近似自然的異境 東之聲－自然而然之圖書館」則重新定義了圖書館的空間機能，這三件作品皆榮獲空設類「金點新秀設計獎」。

視傳系「山迴行」由鄭中義助理教授指導學生陳玟利、吳柏翰、葉昕盈、楊程皓、洪家榮、吳承泓創作，團隊親自登山入嶺去體驗，將在山裡最真實的感受作為創作主軸，透過卷軸插畫創作、山迴行書冊與影像傳遞的方式，期盼透過創作能喚醒深藏在靈魂中對大自然的愛與共鳴，激發登山入嶺的慾望，同時重新詮釋自然與人的關係，拉近人與大自然的距離，並創造出更多山林意象的故事。該作品帶來關於「山」的美好想像且氣勢磅礡，成功獲得評審青睞，拿下視傳類最高獎項「金點新秀年度最佳設計獎」。

張從怡老師指導學生湯芸琇的空設類作品「臺南門戶再造－國賓商業大樓立面活化」，則將蟻穴的空間型態轉化為自然採光通風管道於樓層間，另增建一脫開的皮層結構，容納新的垂直動線於其間，獲得「金點新秀贊助獎－臺南創意新人獎首獎」。

今年的新一代展，視傳系「當下展_於白」以「議題性」的展覽內容，精選了47件平面媒體、產品設計、互動影音、活動企劃、以及業界實習產學合作展出，充分的透過作品呈現當代多面向的社會議題；空設系「畝海」，象徵設計的過程總是一再努力打破框架，如同以面積的單位公畝測量海洋，嘗試在限制中激起最大的浪花；視訊系畢製主題「映像診所」，將展覽與診所結合，以生動有趣的包裝，把著迷影像的觀眾比喻為「病患」，影片則為處方籤，集結大家的生命經驗與創作能量，打造集合影像來對症下藥。

公廣系畢製主題「聚匯」，以「光束聚匯為因，菱角折射為果」，將公廣系學生們四年的積累比喻為光，無論是公關、廣告、行銷、傳播、設計、影音的領域，公廣系聚焦、匯整並將投射在無可限量的未來，適逢該系創立20週年，期能聚匯原力、展現實力；時尚展演學程帶來「食尚秀」，以美國心理學家Abraham Harold Maslow的「需求層次理論」做為發想來源，以「食物金字塔」為主軸，層層堆疊出「食代」的進步與發展。