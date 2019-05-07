親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

房子贈與量連三年增加 原來富爸媽這麼想

新泰王舊政治？當「王權」成泰國民主的隱憂

金點新秀設計獎崑山科大獲六大獎 獲獎率全國科大第一

2019-05-07 09:57聯合報 記者周宗禎╱即時報導

視傳系《山迴行》帶來關於「山」的美好想像圖/校方提供
視傳系《山迴行》帶來關於「山」的美好想像圖/校方提供
分享

崑山科技大學創意媒體學院贏得2019金點新秀設計獎六項大獎，得獎數全國第二、科技大學居冠。空間設計系「月台前聲今事 一封寄存在車站的遺言」、視覺傳達設計系「山迴行」各在空設類、視傳類抱走「金點新秀年度最佳設計獎」，空設系另拿下三3座「金點新秀設計獎」、1座「金點新秀贊助獎－臺南創意新人獎首獎」，該校在空設類別獲獎數全國最高。

校長李天祥說明，校方在各項設計大展期間，「不花錢做形象及廣告，而是務實的投入創新創意競賽的各項發想，展現各系獨門絕活」，獲獎數領先全國科技大學。；作品將在5月11日至19日，移至高雄市青春設計節展出，歡迎各界參觀指導。

針對新秀設計師競賽的金點新秀設計獎，是全球華人市場最頂尖設計的搖籃，備受矚目，今年共有65校、137系，共6315件作品報名參賽，崑山科大創媒學院及時尚展演學程攜手參與，表現亮眼，空設系團隊在空間設計類入圍29件，領先全國相關科系；視傳系在視覺傳達設計類、數位多媒體設計類、產品設計類皆有作品入圍；公廣系亦入圍去年甫增設的「創業潛力特別獎」，同時進入決審。

其中空設系「月台前聲今事 一封寄存在車站的遺言」由許正傑助理教授指導學生余文翔，以階段性的設計去拆除屬於桃園舊火車站的告別式，拿下空設類最高獎項「金點新秀年度最佳設計獎」；許正傑老師另指導學生林奕辰的「校園外的篇章-學生的作戰基地」，讓學習不再限定於制式的空間內，使學習這件事可以多面向的發展。

顏世樺老師指導學生駱語彤的「裏，艋舺」，挖掘萬華隱藏的面貌，創造出一個帶有萬華性格且有趣的市井生活微聚落；張鈞期老師指學生郝肇柏的「純淨之所-一種近似自然的異境 東之聲－自然而然之圖書館」則重新定義了圖書館的空間機能，這三件作品皆榮獲空設類「金點新秀設計獎」。

視傳系「山迴行」由鄭中義助理教授指導學生陳玟利、吳柏翰、葉昕盈、楊程皓、洪家榮、吳承泓創作，團隊親自登山入嶺去體驗，將在山裡最真實的感受作為創作主軸，透過卷軸插畫創作、山迴行書冊與影像傳遞的方式，期盼透過創作能喚醒深藏在靈魂中對大自然的愛與共鳴，激發登山入嶺的慾望，同時重新詮釋自然與人的關係，拉近人與大自然的距離，並創造出更多山林意象的故事。該作品帶來關於「山」的美好想像且氣勢磅礡，成功獲得評審青睞，拿下視傳類最高獎項「金點新秀年度最佳設計獎」。

張從怡老師指導學生湯芸琇的空設類作品「臺南門戶再造－國賓商業大樓立面活化」，則將蟻穴的空間型態轉化為自然採光通風管道於樓層間，另增建一脫開的皮層結構，容納新的垂直動線於其間，獲得「金點新秀贊助獎－臺南創意新人獎首獎」。

今年的新一代展，視傳系「當下展_於白」以「議題性」的展覽內容，精選了47件平面媒體、產品設計、互動影音、活動企劃、以及業界實習產學合作展出，充分的透過作品呈現當代多面向的社會議題；空設系「畝海」，象徵設計的過程總是一再努力打破框架，如同以面積的單位公畝測量海洋，嘗試在限制中激起最大的浪花；視訊系畢製主題「映像診所」，將展覽與診所結合，以生動有趣的包裝，把著迷影像的觀眾比喻為「病患」，影片則為處方籤，集結大家的生命經驗與創作能量，打造集合影像來對症下藥。

公廣系畢製主題「聚匯」，以「光束聚匯為因，菱角折射為果」，將公廣系學生們四年的積累比喻為光，無論是公關、廣告、行銷、傳播、設計、影音的領域，公廣系聚焦、匯整並將投射在無可限量的未來，適逢該系創立20週年，期能聚匯原力、展現實力；時尚展演學程帶來「食尚秀」，以美國心理學家Abraham Harold Maslow的「需求層次理論」做為發想來源，以「食物金字塔」為主軸，層層堆疊出「食代」的進步與發展。

空間設計系「畝海」主視覺牆。圖/校方提供
空間設計系「畝海」主視覺牆。圖/校方提供
分享
時尚學程「食代」展場。圖/校方提供
時尚學程「食代」展場。圖/校方提供
分享
視傳師生與黃悅民副校長、鐘俊顏主任秘書、張世熙院長。圖/校方提供
視傳師生與黃悅民副校長、鐘俊顏主任秘書、張世熙院長。圖/校方提供
分享
空設系獲獎數全國最高。圖/校方提供
空設系獲獎數全國最高。圖/校方提供
分享
黃悅民副校長、鐘俊顏主秘、張世熙院長與師生。圖/校方提供
黃悅民副校長、鐘俊顏主秘、張世熙院長與師生。圖/校方提供
分享
視訊系「映像診所」展場。圖/校方提供
視訊系「映像診所」展場。圖/校方提供
分享
視傳系《山迴行》榮獲金點新秀年度最佳設計獎。圖/校方提供
視傳系《山迴行》榮獲金點新秀年度最佳設計獎。圖/校方提供
分享

❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

北市敬老卡擴大使用 月底可望初步定案

2019-05-06 23:57

新北創客魔法展 噴火龍搶眼

2019-05-06 23:55

新北春遊 有機會抽住宿券

2019-05-06 23:49

塭仔底濕地公園 夏日噴水消暑

2019-05-06 23:46

北捷平均1天1人受傷 議員促檢討

2019-05-06 23:46

雙北中正橋改建 川端橋留存

2019-05-06 23:43

里長大小聲／挖路通知常在施工前一刻 陳尤雪：應提早告知

2019-05-06 23:40

曉平客家菜豆滷黑豬肉 出線

2019-05-06 23:35

里長大小聲／張文清 爭取修繕活動中心

2019-05-06 23:34

彌補遺憾 建中學生戴子煜安寧病房當音樂志工

2019-05-06 23:24

侯友宜走訪新莊基層里長 探討公墓遷葬議題

2019-05-06 21:00

Youbike借光光 汐止保長里盼再增站

2019-05-06 20:11

凝聚多元族群文化 三芝桐花祭登場

2019-05-06 20:10

瑞芳老街每月設市集 導覽盼帶動發展

2019-05-06 20:08

金山里長辦公神器 網路攝影機掌握狀況

2019-05-06 20:07

打開板橋的水溝蓋 竟是滿滿淤泥

2019-05-06 20:03

涉環保濕地生態的淡北道路將續審 新北議員盼過關

2019-05-06 19:41

侯友宜參拜新莊後港昭德宮 「媽祖是我最重要的信仰」

2019-05-06 17:08

天下第一攤 曉平家常小吃評審團大賞出線

2019-05-06 17:01

新北市府驚見噴火龍？ 高中生用三輪車吹風機就施魔法

2019-05-06 16:57

打臉蔡英文搶功雙北共飲翡翠水？侯友宜：非單一功勞

2019-05-06 15:49

南部2縣市旅遊首選 最愛來新北玩

2019-05-06 15:17

柯、侯出席中正橋改建動土 拚4年後完工

2019-05-06 13:55

新莊2公托中心開幕 即起開放登記

2019-05-06 13:47

新北春遊私房景點 厚禮帶回家

2019-05-06 13:44

新北又增2間公托中心 侯友宜：年底要拚10間

2019-05-06 12:33

新莊塭仔底溼地公園 噴水池開始噴水啦！

2019-05-06 12:25

雙北中正橋改建開工 預計4年後完工

2019-05-06 12:07

中正橋改建開工 柯文哲：明年春節閃電拆除重慶南高架

2019-05-06 11:40

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

沒在怕！與前妻拍公墓婚紗離婚 再婚拍七爺八爺婚紗

2019-05-06 12:31

私有地種8支電線桿妨礙出入 竹市今強制拆除

2019-05-06 17:57

影／惡劣！新埔內坑溪竟成泡泡山 恐長達一公里

2019-05-06 12:56

春吶小吃攤生意慘？ 備貨兩千條香腸瀑布只賣出四條

2019-05-06 13:57

豐原中正陸橋評估是否拆除 5月10日至6月10日暫封閉

2019-05-06 11:35

綠議員淚控被韓粉恐嚇 韓國瑜：感同身受 我也被威脅

2019-05-06 11:23

影／通過文資審議 基隆「阿根納」造船廠要回來了

2019-05-06 20:59

垃圾分類霧沙沙？ 張麗善分享懶人包三張圖看清楚

2019-05-06 13:22

中正橋改建開工 柯文哲：明年春節閃電拆除重慶南高架

2019-05-06 11:40

影／推薦帶得走的高雄記憶 高雄十大伴手禮曝光

2019-05-06 18:02

為恭紀念醫院雙胞胎姊妹護理師 學有專精會感恩

2019-05-06 16:54

打臉蔡英文搶功雙北共飲翡翠水？侯友宜：非單一功勞

2019-05-06 15:49

雙北中正橋改建開工 預計4年後完工

2019-05-06 12:07

你看了嗎？苗栗縣議會網路直播 線上觀看僅6、7人

2019-05-06 18:36

他認養里內所有路燈12年 連3任都是同額參選里長

2019-05-06 18:33

影／這幾天結婚登記 彰化縣送好孕包小金鏟

2019-05-06 15:44

批韓國瑜把春吶變造勢場 議員：說好的50億商機呢？

2019-05-06 14:18

台南鄉親注意！服務業與住宅設備汰舊換新補助10日截止

2019-05-06 18:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top