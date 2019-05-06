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上任後2公托開張 侯友宜興奮

2019-05-06 23:58聯合報 記者張曼蘋／新北報導

新北市新莊思賢、豐年公共托育中心昨聯合開幕，新北市長侯友宜（中）與孩子們開心地玩...
新北市新莊思賢、豐年公共托育中心昨聯合開幕，新北市長侯友宜（中）與孩子們開心地玩在一起。 記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜在參選期間主打4年公托倍增政策，上任後第一、二間公托中心新莊思賢公共托育中心、豐年公共托育中心昨天成立，讓他興奮地直呼是「上任4個月來最開心的一天！」他昨天參觀公托中心，與孩子們開心玩在一起；侯友宜說，把小孩放學校是他的首選，家長安心、平價又可以銜接幼兒園、國小課程，年底要拚10間，明年要拚20間。
新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心昨聯合開幕。 記者張曼蘋／攝影
新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心昨聯合開幕。 記者張曼蘋／攝影
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新莊思賢、豐年公托中心是新北市第61、62間公托中心，更是侯友宜上任後正式成立的2間公托中心，每一間各分3個班級，每班15人，各收托45名零至2歲的嬰幼兒，預計共可收托90名嬰幼兒。

思賢公托中心親子館設有探索樂園館與創意樂園館，以音樂森林敲打牆為主題，強調創意遊戲、自由探索，透過音樂遊戲結合感覺統合，增進親子互動；豐年公托中心3樓親子館則以保護動物及環保等地球村的概念為主題，為小朋友設計各式認知、體能等特色活動。

新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心昨聯合開幕，小朋友們專心地聽故事。 ...
新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心昨聯合開幕，小朋友們專心地聽故事。 記者張曼蘋／攝影
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侯友宜表示，這是他上任4個月以來最開心的一天，看到新北市的托育逐漸成長，新北市現有公托中心，其中有28間設在學校內，目前收托比率達到34％，比全國平均10％還多，新北市4年內公托一定要做加倍，讓年輕父母有優質、平價又最棒的托育中心，讓家長安心就業。

年底要拚10間 明年要拚20間

社會局長張錦麗表示，思賢及豐年公共托育中心即日起至12日中午12時止，開放2017年5月21日以後出生者登記，如登記超過收托名額，將於14日上午10時辦理公開抽籤，詳情可上新北市政府社會局網站、新北市育兒資訊網查詢。

托育侯友宜
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