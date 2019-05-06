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侯友宜走訪新莊基層里長 探討公墓遷葬議題

2019-05-06 21:00聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為充分地方需求，新北市長侯友宜今率團隊前往新莊區公所，與新莊基層里長面對面做第一線溝通，其中，新莊祥鳳里里長賴俊良提出新莊第一公墓的遷葬議題，表示公墓對鄰近居民造成困擾，對此，侯友宜說，新莊已發展成都市規模，鄰避設施應向外遷移，未來將對此座規劃，解決民眾問題。

賴俊良表示，新莊第一公墓附近居住人口逾3萬人，但由於環境髒亂，再加上大量掃墓者焚燒紙錢，嚴重影響到鄰近居民的健康及生活品質，同時，桃園機場捷運又位於公墓正上方，捷運列車來往行駛都能看到墓地，賴俊良說，面對民眾的抱怨以及遷葬議題，市府應盡快通知、宣導遷葬事宜，並將公墓公園化。

對此，侯友宜說，能夠理解里長的心情，如今新莊地區已經發展成都市的規模，鄰避設施要逐漸往外遷移，不能說遺骨拾起後，又要放回原地。侯友宜表示，針對這個問題，未來可以規劃將第一公墓的遺骨，遷葬到周邊行政區適合的場所，藉此解決當地居民的問題。

新北市民政局則表示，因第一公墓內有近5000門的遺骨，因此有成立納骨塔的需求性，但因涉及環評的部分，仍須再做評估及研議，此外，未來若成立生命紀念館，也將會與以往不同，不會造成民眾的負擔。

為充分地方需求，新北市長侯友宜今率團隊前往新莊區公所，與新莊基層里長面對面做第一...
為充分地方需求，新北市長侯友宜今率團隊前往新莊區公所，與新莊基層里長面對面做第一線溝通。記者胡瑞玲／攝影
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為充分地方需求，新北市長侯友宜今率團隊前往新莊區公所，與新莊基層里長面對面做第一...
為充分地方需求，新北市長侯友宜今率團隊前往新莊區公所，與新莊基層里長面對面做第一線溝通。記者胡瑞玲／攝影
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侯友宜機場捷運
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