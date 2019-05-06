天下第一攤 曉平家常小吃評審團大賞出線

2019-05-06 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北傳統市場節「天下第一攤」美食評鑑今年首度以手作便當為主題，繼4月民眾的人氣評選後，今天舉行「評審團大賞」，由美食評論家費奇、飯店主廚李政上及美食部落客大口擔任評審，最後是士東市場「曉平家常小吃」的「客家菜豆滷黑豬肉」奪下大賞。

今天專業評審在東方工商舉行，競爭激烈，也讓評審團直呼「超難評！」不過最後還是選舉大賞得主，曉平家常小吃的「客家菜豆滷黑豬肉」最獲評審團青睞。

評審長費奇說，曉平家常小吃，讓人感受到料理者的巧思與用心，「飲食往往最直接代表一個地區的文化，有時靠的不是稀有食材或繁複的功夫創作出來的作品，卻是當地最真實的味道；曉平小吃採用當季且具有產銷履歷的蔬菜製採用作，用最簡單的調味，呈現食材最原始且最真的一面，完全具有媲美米其林的水準」。

曉平家常小吃老闆潘曉平表示，其實每家店都很用心，他從小沒得過什麼獎，能獲獎真的很開心；這次便當的豬肉採用溫體黑豬的後腿肉，同時搭配豬腱肉，肥瘦兼具，而配菜的部分則使用當季蔬菜，客家菜豆也是自己曬的，吸附肉的油膩，讓整體清爽不油膩，讓客人一吃就忘不了。

評審李政上則說，他喜歡西湖市場「小肚子蹄膀豬腳專賣店」的豬腳便當，料理入味且下飯，而中崙市場「泰好吃」的打拋豬肉飯則是香氣撲鼻而爽口，表現也都不凡。