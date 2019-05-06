新北市府驚見噴火龍？ 高中生用三輪車吹風機就施魔法

2019-05-06 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市政府一樓竟然有魔法？新北創客young魔法主題展今天正式展開，現場結合闖關遊戲，打造出專屬MAKER（創客）的迷宮，新北市學生也與新加坡首次跨國合作，由鶯歌工商師生用紙箱製作出大型機器人；新北市清水高中耗費一個月，利用三輪車、腳踏車，製作出超酷魔法噴火龍，體驗利用電控與簡單機械原理，讓噴火龍「動起來」。

侯友宜今天出席開幕典禮，披上披風、化身為魔法師，並試乘學生們發揮創意製作的魔法噴火龍，體驗科技奧妙。侯友宜笑說，這就是創意，希望大家可以一起來激發滿滿的創客精神；新北市去年加入「自造者嘉年華」活動，將陸續成立7間「自造教育及科技中心」，秉持「校校有創客」精神積極打造新北「自造城」，今年再結合創客精神及實務操作，透過列活動「讓孩子們做自己」。

清水高中老師曾詠翔帶領學生花費一個月的時間製作噴火龍。他表示，「說到魔法怎麼可以少了噴火龍？」所以與學生們利用三輪車做成龍的身體，吹風機及彩帶則營造出「噴火」的生動感，甚至還用平板「電控」噴火龍的眼睛及身上的七彩燈。