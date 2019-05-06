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南部2縣市旅遊首選 最愛來新北玩

2019-05-06 15:17聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北觀旅局4月25日推出「走進春天-新北市春遊團體補助方案」，短短一周時間已超過2千人約50團申請在地深度旅，其中60％是來自高雄、台南團體客，觀旅局指出，參加新北春遊專案者，有機會抽到希爾頓、福容、凱撒、大板根森林溫泉酒店的飯店住宿券

暢銷作家Peter Su(蘇世豪)親訪體驗鐵道自行車，同時與觀旅局合作戶外藝術裝置，用斗大的字體寫「如果累了就看看海吧，總有些煩惱會變的渺小」，Peter Su也透過拍攝影片，邀請更多人前來體驗青春山海鐵道漫遊。

新北觀旅局長張其強說，春遊規劃15條路線，包括充滿古早味的淡蘭古道，提供「步道茶餐饗宴」，另外還有青春山海線的「深澳鐵道自行車」。

觀旅局指出，民眾參加團客到新北玩，每人每天5百元補助外，若參加主題體驗遊程，新北再補助5百元；一般民眾若向飯店申請新北春遊，每房也補助5百元。

張其強說，新北春遊祭出「重體驗、厚禮物、強新北」核心亮點，與30家優質新北好禮廠商合作，只要參加新北春遊都可以拿到盛情款待的新北好禮。

張其強還說，另外也邀請希爾頓、福容、凱撒、大板根森林溫泉酒店加滿贊助 ，只要參加新北春遊，就能參加 6月21日起連續4週舉辦「喜出望外」抽獎活動，大房、二房、三房頂級旅宿住宿券通通都送給參加者。

新北觀旅局4月25日推出「走進春天-新北市春遊團體補助方案」，短短一周時間已超過...
新北觀旅局4月25日推出「走進春天-新北市春遊團體補助方案」，短短一周時間已超過2千人約50團申請在地深度旅，其中60％是來自高雄、台南團體客。圖／新北觀旅局提供
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暢銷作家Peter Su(蘇世豪)親訪體驗鐵道自行車，同時與觀旅局合作戶外藝術裝...
暢銷作家Peter Su(蘇世豪)親訪體驗鐵道自行車，同時與觀旅局合作戶外藝術裝置，用斗大的字體寫「如果累了就看看海吧，總有些煩惱會變的渺小」
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