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新北又增2間公托中心 侯友宜：年底要拚10間

2019-05-06 12:33聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心今天聯合開幕，是新北市第61、62家...
新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心今天聯合開幕，是新北市第61、62家公托中心。記者張曼蘋／攝影
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新北市又增加2間公托中心！新北市長侯友宜在參選期間就打出4年公托倍增政策，新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心今天聯合開幕，他出席參觀教室及親子館，與孩子們開心地玩在一起。侯友宜表示，把小孩放學校是他的首選，家長安心、平價又可以銜接幼兒園、國小課程，年底要拚10間，明天要拚20間。

思賢公共托育中心及豐年公共托育中心是新北市第61、62家公托中心，預計共可收托90名嬰幼兒。兩間公托中心二樓是教室，分3個班每班15人，共收托45名0至2歲的嬰幼兒，三樓則是打造成親子館，可供父母帶6歲以下孩童來玩耍。

思賢公托中心三樓親子館打造成「HAPPY樂園」，設有探索樂園館與創意樂園館，以音樂森林敲打牆為主題，強調創意遊戲、自由探索，也規劃音樂鼓藝及創意廚藝烘培等有趣的特色課程，透過音樂遊戲結合感統肢體，增進親子互動；豐年公托中心三樓親子館則打造成「地球村－動物園」，以保護動物及環保等地球村的概念為主題，為小朋友們設計各式認知、體能等特色活動。

侯友宜表示，這是他上任4個月以來最開心的一天，看到新北市的托育逐漸成長，新北市現有62家公托中心，其中有28家設置於學校內，年輕父母最期盼的公托，一家一家開設，全國收托比例達到34％，比全國平均10％還多，新北市4年內公托一定要做加倍，讓年輕父母能有優質、平價又最棒的托育中心，讓家長能夠安心就業，一起為下一代努力。

社會局長張錦麗表示，思賢及豐年公共托育中心各收托45名0至2歲的嬰幼兒，即日起至12日中午12時止，開放2017年5月21日以後出生者登記，如登記超過收托名額，將於14日上午10時辦理公開抽籤，歡迎家有0至6歲幼兒的家庭到「新北市政府社會局網站」、「新北市育兒資訊網」及「友善公托、幸福新北」臉書查詢相關訊息。

新北市又增加2間公托中心，新北市長侯友宜與孩子們開心地玩在一起。記者張曼蘋／攝影
新北市又增加2間公托中心，新北市長侯友宜與孩子們開心地玩在一起。記者張曼蘋／攝影
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新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心今天聯合開幕，小朋友們專心地聽故事。...
新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心今天聯合開幕，小朋友們專心地聽故事。記者張曼蘋／攝影
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新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心今天聯合開幕，新北市長侯友宜出席參觀...
新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心今天聯合開幕，新北市長侯友宜出席參觀教室及親子館，與孩子們開心地玩在一起。記者張曼蘋／攝影
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新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心今天聯合開幕，是新北市第61、62家...
新北市新莊思賢公共托育中心及豐年公共托育中心今天聯合開幕，是新北市第61、62家公托中心，預計共可收托90名嬰幼兒。記者張曼蘋／攝影
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托育親子侯友宜
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