北市長選舉無效訴訟一審10日宣判 藍綠白攻防盤算

北市長選舉無效之訴，10日一審宣判，柯文哲近日邀幕僚沙盤推演。記者黃義書／攝影 分享 facebook

不滿去年選舉選務亂象叢生，國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟，一審結果本月10日宣判，藍綠白各有盤算；藍營認為若丁守中勝訴，柯有可能借力使力，直接宣布選總統，綠營則認為柯想要趁亂宣布參選，氣勢太弱，反倒是中央執政氣勢會受到影響，柯營內部則是定調柯也是「制度下的受害者」，若中選會敗訴將按兵不動，等中選會上訴。

隨著選舉無效之訴的一審宣判日愈來愈近，柯文哲近來找來核心幕僚，法務局長袁秀慧、民政局長藍世聰等人針對選舉結果沙盤推演。

袁秀慧直言，這場訴訟，柯市長僅是「參加人」，一審結果出爐後，研判中選會不能宣布直接重選，也不可能有過失就重選，應該會繼續上訴，所以一切靜待中選會回應，再來看看柯市長怎麼因應。

近柯人士直言，去年九合一選舉，柯文哲其實也是「制度下的受害者」，若中選會敗訴，證明是制度上的問題導致選舉無效，要趁機做什麼政治上的動作，氣勢實在太弱，時機點也不對，因此內部目前評估，若敗訴，就等中選會提上訴，柯還是維持自己的步調做事；若丁守中敗訴，丁可能會再提上訴，整個官司至少持續到年底。

民進黨市議員簡舒培則認為，中選會敗選，柯文哲參選，這很怪，因為中選會的行政有瑕疵，才可能敗訴，和柯文哲有什麼關係，即便趁亂而起，也不會贏得民心，反倒是會對中央執政形象有影響，這對執政黨來說是個衝擊，也可能成為箭靶。

不過藍營內部根據最後一次開庭言詞辯論的審判長詢問重點，估計形勢對丁守中有利；不過不論一審是否勝訴，都會進入二審，屆時若要舉行台北市長補選，有可能要綁2020大選，這對柯文哲來說變數很大。

國民黨立委擬參選人詹為元說，如果丁守中真的勝訴，柯文哲的正當性會受到質疑，「柯文哲可能會借力使力，直接宣布選總統」；國民黨台北市議員徐弘庭說，無論勝敗，柯文哲都可博得網路和媒體聲量，畢竟現在對柯來說，有聲量就是好事。