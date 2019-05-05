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談新北飲水及基礎建設 蔡英文：政府一直有在做事

2019-05-05 18:49聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

總統蔡英文與熱情支持者握手問好。記者胡瑞玲／攝影
總統蔡英文與熱情支持者握手問好。記者胡瑞玲／攝影
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總統蔡英文行程滿檔，早上參拜完板橋潮和宮後，下午又趕到板橋北極宮及福安宮參拜，蔡英文表示，「政府一直都有在做事」，除了提到年底後雙北就能共飲翡翠水外，還講到前瞻基礎建設計畫對人民是有感且有用的。

蔡英文表示，執政3年來，政府「一直有在做事情」，而且做的事都是以前政府不敢做、不願意做的事情。蔡說，雖然說很困難，但為了台灣未來的發展，打基礎的事晴一定要做，所以有很多的改建與建設的計劃。

蔡英文以前瞻基礎建設計畫為例，她說，剛開始提出時，在野黨一直批評，說這是浪費錢的事情，但全世界在做評審時，有提到為何台灣的經濟發展有問題，就是因為基礎建設不足，所以她堅持要做，當時全台灣都在罵，在野黨也一直罵，但前瞻基礎建設計畫通過後，一項一項做了，現在大家都覺得前瞻基礎建設計畫很有用。

提到新北市民的民生用水，蔡英文表示，新北市分成石門及翡翠水庫2個供水區，由於翡翠水庫的水質較佳，而且供水穩定，因此，「雙北共飲翡翠水」一直是多年來的目標。

蔡英文說，如今，經濟部水利署推動「板新地區供水改善二期工程計畫」就快完工，最快在今年底，新北市大部分的地區都會納入翡翠水庫的供水範圍，真正體現雙北共飲翡翠水。

總統蔡英文（右四）參拜板橋福安宮。圖／新北市議員何博文團隊提供
總統蔡英文（右四）參拜板橋福安宮。圖／新北市議員何博文團隊提供
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總統蔡英文（前排中間）與到場熱情支持者合照。圖／新北市議員何博文團隊提供
總統蔡英文（前排中間）與到場熱情支持者合照。圖／新北市議員何博文團隊提供
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總統蔡英文（右）到板橋北極宮參拜。記者胡瑞玲／攝影
總統蔡英文（右）到板橋北極宮參拜。記者胡瑞玲／攝影
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總統蔡英文（左四）參拜板橋北極宮後談到新北飲用水及基礎建設，表示政府都有在做事。...
總統蔡英文（左四）參拜板橋北極宮後談到新北飲用水及基礎建設，表示政府都有在做事。圖／新北市議員何博文團隊提供
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蔡英文翡翠水庫

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