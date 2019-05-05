談新北飲水及基礎建設 蔡英文：政府一直有在做事

2019-05-05 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



總統蔡英文與熱情支持者握手問好。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook

總統蔡英文行程滿檔，早上參拜完板橋潮和宮後，下午又趕到板橋北極宮及福安宮參拜，蔡英文表示，「政府一直都有在做事」，除了提到年底後雙北就能共飲翡翠水外，還講到前瞻基礎建設計畫對人民是有感且有用的。

蔡英文表示，執政3年來，政府「一直有在做事情」，而且做的事都是以前政府不敢做、不願意做的事情。蔡說，雖然說很困難，但為了台灣未來的發展，打基礎的事晴一定要做，所以有很多的改建與建設的計劃。

蔡英文以前瞻基礎建設計畫為例，她說，剛開始提出時，在野黨一直批評，說這是浪費錢的事情，但全世界在做評審時，有提到為何台灣的經濟發展有問題，就是因為基礎建設不足，所以她堅持要做，當時全台灣都在罵，在野黨也一直罵，但前瞻基礎建設計畫通過後，一項一項做了，現在大家都覺得前瞻基礎建設計畫很有用。

提到新北市民的民生用水，蔡英文表示，新北市分成石門及翡翠水庫2個供水區，由於翡翠水庫的水質較佳，而且供水穩定，因此，「雙北共飲翡翠水」一直是多年來的目標。