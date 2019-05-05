板橋蝴蝶公園光雕再進化 5月光雕有不一樣變化

2019-05-05 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市政府高灘地工程管理處在板橋江翠蝴蝶地景公園，以花草和夜間LED燈，打造大面積的浪漫花海及蝴蝶光雕。圖／新北市高管處提供 分享 facebook

新北市政府高灘地工程管理處在板橋江翠蝴蝶地景公園，以花草和夜間LED燈，打造大面積的浪漫花海及蝴蝶光雕，而5月開始，蝴蝶公園的光雕再進化，讓民眾看到不一樣的光雕變化。另外，園區內還設有多個打卡點讓民眾參加抽獎活動，此外，假日還有販售以蝴蝶為主題的雞蛋糕和咖啡，讓來蝴蝶公園的民眾玩得開心、吃得痛快。

這次板橋江翠蝴蝶地景公園的設計有日間及夜間2部分，白天以台灣寬尾鳳蝶為設計理念，希望喚醒民眾的保育意識，而晚上以蝴蝶的一生為設計構想，配合光雕的變化，從毛毛蟲變成蛹再變成蝴蝶，希望成為一個讓民眾沈浸在如夢似幻的美麗場景，同時又能夠向小朋友說明蝴蝶的生長歷程的地方。

高管處表示，蝴蝶公園的光雕還會再進化，5月開始光雕會有不一樣的變化，讓光雕增添現場夢幻神秘感覺，尤其是傍晚天色轉暗之際， 花海與燈海的錯疊，如螢火蟲一般閃閃發亮，此外，園區內也設置多個打卡點，能讓民眾掃QR Code參加活動抽獎；然後，只要到「板橋蝴蝶花園－光之饗宴」臉書打卡按讚，即有機會獲得限量20組的精美禮品。