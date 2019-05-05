板橋蝴蝶公園光雕再進化 5月光雕有不一樣變化
新北市政府高灘地工程管理處在板橋江翠蝴蝶地景公園，以花草和夜間LED燈，打造大面積的浪漫花海及蝴蝶光雕，而5月開始，蝴蝶公園的光雕再進化，讓民眾看到不一樣的光雕變化。另外，園區內還設有多個打卡點讓民眾參加抽獎活動，此外，假日還有販售以蝴蝶為主題的雞蛋糕和咖啡，讓來蝴蝶公園的民眾玩得開心、吃得痛快。
這次板橋江翠蝴蝶地景公園的設計有日間及夜間2部分，白天以台灣寬尾鳳蝶為設計理念，希望喚醒民眾的保育意識，而晚上以蝴蝶的一生為設計構想，配合光雕的變化，從毛毛蟲變成蛹再變成蝴蝶，希望成為一個讓民眾沈浸在如夢似幻的美麗場景，同時又能夠向小朋友說明蝴蝶的生長歷程的地方。
高管處表示，蝴蝶公園的光雕還會再進化，5月開始光雕會有不一樣的變化，讓光雕增添現場夢幻神秘感覺，尤其是傍晚天色轉暗之際， 花海與燈海的錯疊，如螢火蟲一般閃閃發亮，此外，園區內也設置多個打卡點，能讓民眾掃QR Code參加活動抽獎；然後，只要到「板橋蝴蝶花園－光之饗宴」臉書打卡按讚，即有機會獲得限量20組的精美禮品。
另外，高管處表示，每逢週末假日時，還會特別邀請販售以蝴蝶為主題的雞蛋糕及咖啡創意行動餐車業者到蝴蝶公園為民眾提供美食，讓前來遊玩的民眾同時感受到視覺、聽覺、味覺等一次性的滿足。
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