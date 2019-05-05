「希望快快把環狀線建好」 三重小學生寫信給侯友宜

2019-05-05 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



侯友宜上個月收到小學生寄給他的手寫信。圖／讀者提供 分享 facebook

「希望政府能快快有足夠經費，把環狀線建好。」新北市長侯友宜4月底收到一封來自三重小學生劉昕恬的手寫信，內容希望侯能趕快建好環狀線，她跟媽媽就不用再常常開車，空汙的問題也能獲得緩解。侯友宜也回信表示，也許在她畢業前無法通車，但國高中一定可以搭捷運上學。

信件內容提及「親愛的侯市長，空汙是嚴重的問題，但我家三重重劃區附近，沒有方便的捷運站，我和媽媽希望又方便又快速的到達目的地，所以我們都選擇開車，我想很多人都選擇這麼做，希望政府可以快快的有足夠的經費，把環狀線建好，解決大家的困擾，讓天空變得更好。」

據了解，侯友宜看到信件後，馬上就回信表示，最近新北市已要蓋環狀線北環段，但工程建設需要時間，或許畢業之前還沒辦法通車，不過國高中一定可以搭捷運上下學，且捷運是改變新北市最重要的建設，除了可以讓大家更快速地移動，還希望透過捷運帶動沿線都市更新，讓老房子變穩固，也有更寬敞的人行道，讓環境更舒適。