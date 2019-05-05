校園無人商店9月全部上線無望 柯文哲改口

2019-05-05 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲上個月23日宣布今年9月起教育局會在236個學校讓無人商店「全部上線」，但他今天出席活動卻改口為「開始推出」。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲上個月23日宣布今年9月起教育局會在236個學校讓無人商店「全部上線」，但他今天出席活動卻改口為「開始推出」；教育局表示，智慧化無人商店機進駐校園標案正在設計中，考量學校行政流程、廠商陸續到各校設置也需4到6個月，「全部上線」最遲可能要等明年2月。

柯文哲今早出席北市資通訊應用暨電競競賽頒獎典禮，他強調未來5年、10年內包含無現金交易、AI（人工智慧）、自駕車、無人機，短短幾年內將改變台北市、國家社會的面貌，因此教育要重新思考，不是讓學生了解過去的世界，要讓學生有應付未來世界的能力、解決新問題的能力。

柯文哲指出，市府近年開始重視數理教育、智慧教育，包含AI、程式課程，還鼓勵電競，把電競視為能培養程式設計、網路科技、行銷企劃等人才的產業；希望教育局以後主辦的資通訊大賽，都能用來檢驗智慧教育的成果。

柯也提到，今年9月北市236間學校要開始推出無人商店，搭配悠遊卡今年拿到電子支付執照，可以想像一下9月校園可變成什麼樣子，例如今天上學媽媽認為小孩很乖，用手機發零用錢50元，媽媽每天可決定發多少；而學生拿卡上學，學校都是無現金交易、有無人商店，學童想買含糖飲料，機器也限制早上11時到12時不能買，避免吃不下午餐，無人商店都能設定控制，家長也能得知孩子買什麼、花多少錢。

柯還說，明年9月北市236校校園跟每間教室都也將會有免費無線網路可使用，另一目標是國小三年級以上學生，一（學）生一平板，來達成網路人權普及；否則沒法接觸網路，幾乎在世界上沒競爭力。

針對無人商店9月全部上線，柯改口為開始推出，教育局表示，無人商店機3月已有9校率先試辦，供學生以學生證悠遊卡購買，無糖飲料如奶類、優酪乳、點心及文具等商品，未來200多所學校將拆成3區域3標案，預計6月決標，各校在此前也會與家長會溝通商品項目，至少每校會有1台機器，廠商將在9月開始設置。

教育局指出，由於廠商系統設備要準備期，加上各標案將有70、80校要設置無人商店機，廠商預估全部設置完畢至少要4到6個月，因此「全部上線」最遲可能要等明年2月；另外，無人商店機用電將由廠商支付，同時廠商每台機器也要支付1000元空間使用費給市府。