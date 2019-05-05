化身總舖師做創意早餐 侯友宜：跟小孩吃早餐是奢侈事

2019-05-05 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



侯友宜今天穿著廚師服，與20組家庭一起動手做創意早餐。圖／新北市教育局提供 分享 facebook

新北市為響應國際家庭日，新北市長侯友宜今天與20個家庭，一起「親子10分鐘不開火，做出簡易營養早餐」活動，製作水果奶酪、馬鈴薯沙拉及創意造型飯糰等3道創意早餐。侯友宜表示，在家裡跟小孩吃早餐，對他來說是奢侈的事，小孩也已經長大，要彌補這些機會已經來不及，他都告訴別人「我是一個錯誤示範」，大家真的要從愛跟健康裡跟小孩一起分享。

侯友宜表示，新北市積極推動「家庭好食光」，是希望家長與小朋友能好好共進早餐，讓孩子在吃早餐過程中得到愛和健康，並從中學習人際關係，這也是新北市推動「愛與健康」幸福家庭4年計畫中，最重要的第一步，以「家庭生活實務」為主題，期盼從愛跟早餐開始，推動健康飲食。

侯友宜談到自身經歷，表示因為以前從事警察的關係，不可能跟小朋友好好吃早餐，要彌補這些機會已來不及了，小孩也已經長大了，現在的家庭一周可以跟小孩吃早餐超過3次以上，已經不到50%，喪失跟小朋友相處的機會，「一定要好好珍惜，真的不要學我啦！」