賺好康 汽機車燃料費｢先繳先贏｣抽獎本月20日前截止

2019-05-05 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



每年7月為汽、機車燃料使用費開徵期，公路總局舉辦｢先繳先贏｣抽獎活動，新營監理站提醒，活動將在5月20日前截止，呼籲車主把握機會繳納，把握中獎小確幸。

新營監理站說，這項抽獎活動，係鼓勵自用汽車及機車車主於開徵通知書印製前繳納汽燃費，以響應政府省紙減碳政策、提高汽燃費徵收率以及避免各位車主因遲繳而受罰，總共有特獎3萬元(10名)、頭獎1萬元(50名)、普獎2千元(50名)等160個郵政禮劵獎項，總獎額達100萬元。

只要自用汽車及機車車主於108年5月20日前(非因申請牌照或辦理車輛其他異動)自願先行繳納108年度汽燃費者，都可參加抽獎活動，車主不須要另外進行系統登錄，公路總局預定8月30日進行公開抽獎。

至於還沒收到汽燃費繳費通知單，如何提前繳納汽燃費呢？新營監理建議可至監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）或手機下載「監理服務App」，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納（監理服務App限車主為自然人），或各地便利商店統一、全家、來來、萊爾富多媒體機開單繳納。此外也可至各地監理所（站）臨櫃繳納。