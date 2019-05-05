烏來峽谷旅跑 空氣最好的路跑

2019-05-05 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



烏峽馬途經烏來峽谷、櫻花林道、瀑布奔流等不同美景，是國際跑者蒐集的賽道之一。圖／新北觀旅局提供 分享 facebook

2019新北市烏來峽谷馬拉松今上午開跑，吸引來自世界各地共17個國家131位外籍選手參加，日籍藝人跑者「池端玲名」更擔任半馬組領跑員。新北觀旅局長張其強說，烏峽馬是號稱全台空氣最好的路跑。

新北觀旅局指出，烏峽馬已取得國際標準距離賽道認，沿途還有豐沛「烏來空氣三寶」活氧、負離子、芬多精，更是全台唯一結合峽谷絕景、在地泰雅文化及原民美食、客制化姓名潮「牌」賽事。

張其強表示，新北市有3大馬拉松路跑，包括風景最美的萬金石，笑聲最大的鐵道馬拉松，以及今天號稱全台空氣最好的烏峽馬，每位跑者順利完成比賽，就成為原住民口中的「勇士」。

張其強說，烏峽馬途經烏來峽谷、櫻花林道、瀑布奔流等不同美景，是國際跑者蒐集的賽道之一，今年沿途的補給品，結合了在地的原住民美食，有馬告蜂蜜，有山豬肉，有竹筒飯，終點站，還有兩千枝的桂山電廠冰棒。

為了促進當地經濟，張其強指出，每位參賽者都有70元的在地消費券，透過路跑賽事，讓跑者不但要進來跑，也要進來買。