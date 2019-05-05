中秋節點亮十三層遺址 里長：等了30年終露曙光

2019-05-05 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



選舉時喊出要讓十三層遺址成為新北的龐貝古城的新北市長侯友宜，3月初邀交通部長林佳龍到十三層遺址視察，並提出發展夜間光雕的構想，林佳龍表示支持，還建議邀請國際級照明設計大師周鍊，以專業級藝術眼光打造世界級十三層遺址光雕藝術，台電表示，預計中秋節和周鍊聯手點亮十三層。里長陳志強激動說，「我們等了30幾年，終於露出曙光」。

侯友宜市長想點亮十三層遺址，沒想到台電早在他一步已在規劃了，立委黃國昌也質詢多次，在林佳龍會勘表態支持後，台電推展更順利。

台電指出，十三層遺址照明計畫已審查通過，上個月24日舉辦地方說明會，十三層遺址如天空之城般壯觀，希望藉點亮計畫重現昔日黃金風貌，為金瓜石美麗夜晚再添一分歷史氛圍。

這個計畫特別找來曾任美國最大建築照明設計公司BPI總裁，更曾為紐約自由女神像、北京頤和園、馬來西亞吉隆坡雙子星大樓與台灣奇美博物館、北港朝天宮等知名建物設計照明的國際大師周鍊，與藝術家何采柔共同創作。

在觀察鄰近聚落燈火及海上漁火後，規劃融合在地環境，以不同亮度的琥珀色柔和燈光，在晚間6至9時點亮十三層，讓遺址本身就如戶外美術館，往後自公路或火車旅經金瓜石的民眾，都能感受昔日十三層的黃金歷史風貌，此計畫預計今年9月中秋佳節正式點燈。

龍山里里長陳志強同時也是黃國昌瑞芳服務處秘書，他感謝台電能在所有國營企業中，第一個成立文資保存部門，才能在這一次，於其管理的十三層遺址，從公共藝術的方向有了開始。