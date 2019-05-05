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疑地下室通風不良 板橋火鍋店員、顧客9人送醫

2019-05-05 00:02聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局4日晚上8時許獲報，板橋區一間主打蒸氣火鍋的火鍋店，傳出有多人頭昏，需要救護車，消防人員到場發現，包括3名店員及6名客人，有3男6女共有9人出現頭昏及身體不適的情況，現場給氧氣並緊急送醫檢查，經醫院醫護人員檢視後，均無生命危險。

消防人員初步調查發現，該火鍋店家因位於地下室，疑似通風不良導致空氣流通差，加上店家是以海鮮為主的蒸氣料理，以致店內一氧化碳濃度飆高，經儀器檢測，一氧化碳濃度確有微量超標，已要求業者注意改善，避免類似情況再度發生。

新北市板橋區一間主打蒸氣火鍋的火鍋店，4日晚上8時許傳出有3名店員及6名客人，有...
新北市板橋區一間主打蒸氣火鍋的火鍋店，4日晚上8時許傳出有3名店員及6名客人，有3男6女共有9人出現頭昏及身體不適的情況，由救護車送醫後無大礙，消防人員初步調查，該火鍋店家因位於地下室，疑似通風不良導致空氣流通差引起，已要求業者注意改善。記者王長鼎／翻攝
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