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8旬姊陪妹圓夢 餐飲科畢業

2019-05-04 23:44聯合報 記者魏翊庭／新北報導

80歲周梅（左3）及73歲周月裡（左2）是親姊妹，為了一圓妹妹的讀書夢，姊姊陪上...
80歲周梅（左3）及73歲周月裡（左2）是親姊妹，為了一圓妹妹的讀書夢，姊姊陪上學，還拉鄰長吳素月（左1）一起，今年3人都從莊敬高職餐飲假日班畢業。 記者魏翊庭／攝影
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新北市莊敬高職餐飲科假日專班今年有3名特殊畢業生，分別是80歲周梅及73歲周月裡親姊妹，及70歲的中興里第15鄰鄰長吳素月。周梅為了一圓周月裡的讀書夢，跟著陪上學。3人幾乎不缺課，是班上的好榜樣，更和其他媽媽同學玩在一塊，被暱稱「媽咪」。

周月裡說，家中有7個兄弟姊妹，她們排行老三及老六。家裡以前務農，後來幫人碾米，以前的觀念是供男孩子念書，因此她只讀到國小畢業，當家庭主婦，姊姊則是高中肄業，後來在戶政所上班。

80歲周梅及73歲周月裡（蛋糕正後右及左），2人是親姊妹，今年要從莊敬高職餐飲假...
80歲周梅及73歲周月裡（蛋糕正後右及左），2人是親姊妹，今年要從莊敬高職餐飲假日班畢業，昨同學幫上周生日的周梅補慶生。 記者魏翊庭／攝影
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周月裡的先生是中興里長張正義，因此她還有另一個身分是里志工，「跟上班一樣忙碌」。6年前，兒孫都大了，她想起以前「很想念書」的夢想，報名國中夜補校，後來還抓著鄰長吳素月及姊姊一起念餐飲科，3人上課一組，互相學習照料。

「當時很害怕，因為我最老！」周梅說，但因為自己本來就愛煮菜，在學校學的都可以回去煮給家人吃，看到家人開心，是她很大的動力。周月裡則說，雖然老了，但可以圓夢很開心，之後也不排斥繼續上課。

餐飲科在周末2天上課，都上全天，課程囊括中餐、西餐、烘焙及飲調，周家姊妹、吳素月3人都考取中餐丙級證照，吳素月還另考烘焙丙級，周家姊妹之後也想考烘焙。

夢想志工補校

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