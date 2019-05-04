92歲獨居阿嬤樂當醫院志工 期盼回饋社會

2019-05-04 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



今年高齡92歲的林口長庚醫院志工江慧卿，服務將近30年，服務時數達4610小時，雖然年事已高，加上兒女都在國外，自己笑稱是「獨居老人」，長庚志工隊就像一個大家庭，讓她心靈相當滿足，此外她也獨立自主、自得其樂，給人尊敬又自重，過去曾榮獲107年全國菁耆獎之耆壽獎殊榮，今天林口長庚舉辦志工表揚大會，她也獲頒長青志工表揚肯定，圓滿榮退。

來自高雄的江慧卿，在家中5兄弟姊妹排行老大，當時時空背景重男輕女，江慧卿說，父親仍然讓每個孩子受教育，因此小學就讀日本學校，全校僅她一個台灣人，一路讀到高雄女中，20多歲時進入第一銀行上班，工作5年後因和同樣在銀行上班的先生結婚，「按慣例」得辦離職，因此返家擔任家庭主婦，期間也自學裁縫、手工縫繡，家人身上穿的衣服都由她一手包辦縫製。

孩子陸續成年後，江慧卿也逐漸放下重擔，50多歲時，經過羽毛球球友張昭雄夫人的介紹，加入林口長庚醫院第6期志工，服務10年後，再接受台北志工隊隊長賴秀燕邀請，轉至台北長庚志工隊服務，開啟20多年的服務歷程。

江慧卿分享，服務過程中有甘有苦，曾有一次病人說錯檢查項目，導致她引導方向錯誤，病人回頭口出惡言辱罵，江慧卿仍然和顏悅色和病人致歉，並再次帶病人至正確的檢查區。她認為，讓病人順利受檢最重要，能始終保持熱忱，是因為服務民眾能順利就醫，自己也感到有價值，生活的價值也在這裡。