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「我們與惡的距離」現實版 台北萬華剝皮寮開展

2019-05-04 20:33聯合報 記者施鴻基╱即時報導

中華民國紅心字會堅持「罪不及妻孥」理念，但「受刑人家屬」的權益始終難以爭取，直到最近電視劇「我們與惡的距離」播出後才發社會關注。紅心字會即日起到12日在台北萬華剝皮寮歷史街區辦全台唯一受刑人子女展覽，展出各種情境及受刑人子女心聲，希望社會大眾理解受刑人家屬也是另類受害者。

展覽時間為早上9點到下午6點，假日另有受刑人子女現身說法、分享心情。

紅心字會成立30年，秘書長李顯文說，「龍生龍、鳳生鳳，老鼠生的兒子會打洞。」類似刻板成見造成社會大眾對受刑人家屬有歧見甚至排斥，所以展覽主題取名為「你的忽視會讓他長成你想像的樣子」，希望社會大眾能夠拋棄成見，多給無辜者支持鼓勵，給受刑人家庭友善社會環境。

有個孩子因父親吸毒入監，他寫下對父親的思念，他父親沒有高學歷，受人引誘誤入歧途，但父親是他小時候的避風港，他期待父親早點出獄。

受刑人家庭服務組社工李威毅說，社會上對受刑人家屬的歧視隱而未見，許多民眾都能認同「罪不及家庭」，但問到是否要讓自己孩子和受刑人孩子玩，就會開始猶豫。

港星錢小豪也支持紅心字會行動。他表示，有次和連體嬰分割者忠仁到台東監獄關心受刑人，其中有人說「我們家什麼都有了，就是沒有我。」他內心非常震撼，受刑人應該受法律制裁，但或許可給家屬支持，這些支持也可能是支撐受刑人悔悟改過的力量。

新北市政府社會局主任秘書吳淑芳表示，新北市府今年起和紅心字會合作，提供受刑人、毒藥癮、更生人等脆弱家庭關懷訪視，還有兒少培力以及照顧者支持方案等，目前開案服務65案，協助脆弱家庭面對生活危機、自我調適。

受刑人子女特展有受刑人家屬和子女的心聲，觀賞者可持話筒聆聽。圖／新北社會局提供
受刑人子女特展有受刑人家屬和子女的心聲，觀賞者可持話筒聆聽。圖／新北社會局提供
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受刑人子女特展以圖畫或文字、影音訴說心境，希望獲得社會更多的支持。圖／新北社會局...
受刑人子女特展以圖畫或文字、影音訴說心境，希望獲得社會更多的支持。圖／新北社會局提供
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紅心字會在剝皮寮特展，希望社會大眾多支持鼓勵受刑人家屬。圖／新北社會局提供
紅心字會在剝皮寮特展，希望社會大眾多支持鼓勵受刑人家屬。圖／新北社會局提供
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受刑人連體嬰

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