五四運動滿百周年 李永萍：民進黨徹底繼承阿Q精神

2019-05-04 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



今天是五四運動第100周年，新北市第十二選區立委擬參選人、前台北市副市長李永萍在臉書發文批評，關於五四運動，民進黨徹底繼承了魯迅的阿Q精神。

李永萍表示，五四運動對中華民國當代生活、語言、文化情感表述，有著無可替代重要性的歷史事件，令人遺憾地，在今天的台灣，卻沒有見到任何官方機構有著任何正式的紀念活動。五四精神，被民進黨粗暴地閹割了。

李永萍指出，今天除了民間團體松濤社，在孫運璿科技人文紀念館舉辦紀念會，以及中研院以學術立場舉辦的三天研討會外，唯一具有官方色彩的中華文化總會，雖然在5月3日交差性地舉辦了半天的圓桌論壇，但卻完全没有著墨文化議題，而是轉個彎，利用五四的「民主」訴求，包裝民進黨「抗中」的政治主張。連文化單位都要為政治意識型態服務，可見民進黨去中化以及凡事泛政治化的可悲心態。

李永萍表示，對照十年前，當時她擔任台北市文化局長，為了紀念五四運動90週年，除了與中央圖書館合辦「青春的飛揚，思想的萌發─五四文學人物影像展」外，還有人文之旅、徵文比賽及系列講座活動、文物展覽等等，就是希望年輕一代能透過各種方式認識五四，並了解重要性。

李永萍說，五四百年，無論德先生與賽先生，或跟隨著五四浪潮而生的自由、民主、均富等普世價值，至今仍是兩岸必須面對與正視的重要議題。