抓住春天的尾巴 觀音山賞鷹看猛禽遨翔

2019-05-04 18:09 中央社 新北4日電



交通部觀光局北觀處今天在觀音山舉辦賞鷹活動，因天氣晴朗時有陣風，觀音山上大冠鷲低空盤旋，民眾不必使用望遠鏡，也可近距離觀察到猛禽。觀音山遊客中心5日仍有一天活動。

觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處今天表示，「2019觀音觀鷹」活動邁入第17年，今年配合2019小鎮漫遊年，並為2020脊樑山脈旅遊年提前暖身，邀民眾遨遊觀音山，體驗春季賞鷹。

活動今天在觀音山遊客中心開幕，觀音山因坐擁18連峰，山上步道四通八達，是北台灣觀賞猛禽最佳的地點，每年春天猛禽遷徙北返時，可觀察到猛禽的蹤跡。

觀音山因角度、地點、四季，有不同的風貌；遊客在觀音山的步道，可以體驗觀景平台、觀景樹屋，還可眺望觀音山火山地形、淡水河與基隆河交會、五股丘陵、林口台地、台北港與大台北盆地地景。

觀音山迎來南國冬候鳥北返的猛禽，大冠鷲、赤腹鷹等猛禽每年秋、冬自北方飛往東南亞避冬，次年5月前北返。觀音山每年都會有許多猛禽過境，如天氣晴朗有機會看到大批鷹群。

北觀處表示，觀音山除擁有豐富生態資源，綠竹筍農產也知名，因步道設施完善，登高可遠眺盆地、港口，又可觀察生態、享受芬多精、品嚐新鮮農產，是假日休閒、紓壓好去處。

除5日有體驗春季賞鷹活動，6月1日還有「夏日農遊綠筍趣」活動，每天現場規劃小農市集、生態文史導覽、手作DIY等，並限量發送折價券。現場有專業猛禽生態駐站解說、觀音山步道及文史導覽，生態影片賞析等體驗。

新北市府農業局表示，新北淡水金色海岸、挖子尾自然保留區、八里觀音山、萬里野柳、新店廣興濕地等，都是推薦適合賞鳥旅行路線。民眾賞鳥時要注意不能作勢驚嚇或任意餵食。賞鳥切莫動作太大或太靠近野鳥以避免候鳥被嚇跑。