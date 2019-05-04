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中午就來接下班 她才知道53歲老公真的失智了

注音板「眨」眼溝通 她照顧全癱口不能言漸凍人丈夫6年

2019-05-04 17:43聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市金山區公所今天表揚11名模範媽媽，其中林枝品照顧罹患罕見疾病「漸凍人」的丈夫6年，他四肢全癱，口不能言，仰賴鼻胃管與呼吸器維生。她為了能與丈夫溝通，做了寫滿注音符號的小紙板，讓先生能把想說的話轉成注音，一字一字「眨」出來。去年10月丈夫去世，她相當難過，現在母代父職，辛苦工作照顧3子女。

母親節前夕，新北市金山區公所今天在兄弟宴會廳舉辦模範母親表揚，區長陳國欽為11位模範媽媽們獻上捧花、匾額和獻唱天下的媽媽都是一樣的，並邀請到金山國小舞蹈社舞出青春活力，與媽媽們歡慶母親節。

陳國欽表示，代表金區參加市級模範母親表揚的是萬壽里的林枝品媽媽，她育有1子2女，先生罹患罕見疾病「漸凍人」，四肢全癱，口不能言，仰賴鼻胃管與呼吸器維生，她辛苦的照顧長達6年多。

照顧過程十分艱苦，她為了能與丈夫溝通，做了寫滿注音符號的小紙板，讓先生能把想說的話轉成注音，一字一字「眨」出來。所以她除了白天工作，回家後還要幫忙先生擦澡、按摩、抽痰、管灌餵食等，但她從不喊累。

現在林枝品成為家中唯一的支柱，是公園公廁清潔的外包員工，丈夫去世後，她仍每天有帶著兒子沈家維一起工作，大女兒及小女兒都還在念書，獨力撐起家計，辛苦照顧3子女，全家和樂融融。

沈家維是輕度身心障礙者，她今天大聲喊出「媽媽我愛你」，開心之情溢於言，他表示，「如果我有能力，希望照顧、保護媽媽，如果有下輩子，還是想當媽媽的小孩」。面對這樣的困境，林媽媽展現女性的剛強母代父職，她說，「把吃苦當作吃補」。慈輝美德，堪為典範。

其他獲表揚的還有曾秀鳳、楊李春香、黃呂阿玉、簡江秀、蘇阿麵、簡林真、林吳千枝、何徐質、郭張含笑及倪郭金連等模範母親代表。陳國欽每個平凡的家庭中，都有位「不平凡」的母親，本所希望藉由每年的表揚活動，鼓勵為人子女者，隨時表達對母親的感恩與愛，在外打拚的同時，也別忘多陪伴母親。

金山國小舞蹈社開場表演，舞出青春活力。圖／金山區公所提供
金山國小舞蹈社開場表演，舞出青春活力。圖／金山區公所提供
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金山區11位模範母親及與會貴賓合照，齊賀母親節。圖／金山區公所提供
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市級模範母親林枝品媽媽之子沈家維，大聲喊出媽媽我愛你，開心溢於言表。圖／金山區公...
市級模範母親林枝品媽媽之子沈家維，大聲喊出媽媽我愛你，開心溢於言表。圖／金山區公所提供
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