好厲害！林口長庚87歲阿嬤志工 中日解說攏欸通

2019-05-04 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



活到老也要服務到老！林口長庚紀念醫院長青志工葉珠玉，今年高齡87歲，於林口社會志工隊服務將近29年時間，平時在醫院協助指引民眾方向、填寫相關資料單據，也用熱忱與民眾互動，深獲大家好評，擁有親切笑容的她，也用愛心關懷每一位民眾，讓嚎啕大哭病童收起悲傷、重展笑顏，今天也獲頒長青志工表揚，期望鼓舞更多社會人士、青年學子投入志願服務行列。

居住於鶯歌的葉珠玉，從小接受日本教育長大，言行舉止氣質出眾，婚後也則擔起顧家責任，擔任家庭主婦，孩子陸續長大後，期望自己能有生活重心，決定到林口長庚當志工。起出擔任病房探訪志工，有次護理師請她協助，幫忙勸病人裝簍管才能洗腎，了解後才得知，病人害怕洗腎後無法工作沒收入，還有太太及3個小孩要養，生活會成問題，經過葉珠玉耐心傾聽及輔導後，病人才答應，讓護理長非常感謝她。

葉珠玉說，70歲那年先生一場大病，因病後需做復健，為了接送先生而去學開車，又因先生需要游泳的運動做復健，她也報名學游泳，每天開車帶先生復健、游泳、看診，為家人付出的努力令人敬佩。近幾年主要於兒童輪椅櫃檯服務，值班時身上會帶些糖果、貼紙，看到孩童因擔心看診而害怕哭泣時，就會贈送孩子糖果或貼紙並加以鼓勵，「看到孩子們露出純真的笑容，就是最開心的事情」。