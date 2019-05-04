慶祝新北圖書館慶 謝哲青割愛珍藏10年書拍賣5千元

2019-05-04 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市立圖書館板橋總館今歡慶開館4周年，邀請作家謝哲青化身好書拍賣官，拍賣好書做公益，總共只限量拍賣2本，一是他割愛捐出珍藏10年、在法國旅行所買的書「Chateaux of the Loire Valley」（羅亞爾河城堡群），以5000元拍出；新北市文化局長蔡佳芬捐出的「微風小太陽」則以7000元拍出。

新北市圖書館「好書公益拍賣會」，所得將全數捐作新北市課後陪讀服務的「幸福餐券」經費。謝哲青提供的書由宇球國際負責人曹蕥蘭標得；蔡佳芬提供的書則由洪鈞培文教基金會董事長兼秘書長洪惠得標，他們2位均表示，很喜歡閱讀，希望拋磚引玉，讓更多人共同加入愛閱讀、做公益。

此外，今不止好書拍賣，也有換書活動，不只謝哲青，作家廖鴻基、林立青等人，以及企業家戴勝益也捐出珍藏好書，民眾可拿書交換。民眾曾小姐說，之前就參加過圖書館的好書交換活動，把看過的好書跟人分享，這次沒想到能換到作者親筆簽名的書，非常開心。

新北市圖書館表示，新北市課後陪讀服務推動已近5年半的時間，同時為照顧弱勢學童的用餐需求，提供80元的「幸福餐券」，學童持券即可到便利商店兌換餐食，除了平日，寒暑假期間也提供服務。