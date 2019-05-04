烏來桂竹筍飄香 侯友宜邀市民來品嘗美食

2019-05-04 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市政府與烏來區公所今天舉辦桂竹筍推廣活動，希望將桂竹筍行銷出去，新北市民可以來烏來品嘗美食，新北市長侯友宜表示，今天除了推廣桂竹筍，也希望未來能推動烏來地區地方創生計畫，解決問題並建設烏來。

每年4、5月是桂竹筍的採收季節，新北市政府與烏來區公所今天下午在烏來區綜合活動中心旁的空地，舉辦「桂氣迎人－桂竹筍暨農特產品推廣活動」，活動中除了安排泰雅舞蹈表演，也邀請市長侯友宜、市議員馬見等人現場料理涼拌桂竹筍。

侯友宜表示，現在是桂竹筍的生產季節，桂竹筍是高纖維、高蛋白質的植物，可以炒肉絲、煮湯等多項佳餚，馬告是山胡椒，除了入菜以外還可以製作成其他產品，例如精油、肥皂等，由此可見，烏來是友善有機的農業環境，農產品吃起來非常健康，希望市民朋友多多來烏來鄉品嘗美食。

侯友宜指出，他相當重視烏來區發展，今天除了來推廣在地桂竹筍農產品，也希望由經發局與研考會協助烏來地區推動「地方創生」提案計畫，針對烏來區建設工程、觀光營造、部落發展等問題進行溝通，一同建設烏來。