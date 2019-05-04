貓空封茶傳孝 子女親筆信隨春茶寄出

2019-05-04 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市貓空休閒產業社區發展協會今天下午舉辨「2019貓空封茶祭-孝道傳承感恩封茶」活動，邀請子女親手寫下對父母感謝的話，與今年最新作的春茶鐵觀音一起封存於信封中寄出，將於母親節當天送到父母手上，不僅封茶、也封藏心意。

台北市市長柯文哲出席活動表示，為促進貓空地區觀光人潮與活絡相關產業發展，北市府推出三貓計畫，包括貓空、貓纜、貓熊，預備推動「動物園生態主題園區」，提升貓空觀光產業發展。

台北捷運公司推出貓纜結合航空公司、飯店業者、雙層觀光巴士及捷運提供旅遊優惠，其中「北北基好玩卡」可在啟用當天無限次數搭乘貓纜及捷運，讓民眾可以輕鬆至貓空遊逛。

另自105年8月推動計程車共乘服務，至107年底已超過16萬人次搭乘；「北市文山區貓空休閒農業區」在近期也已審核通過，是本市第2個休閒農業區，除持續推動休閒農業區發展茶產業外，本府亦透過輔導貓空商圈舉辦封茶活動，迄今邁入第5年，商圈店家也自主推出各種客製化封茶套裝行程，帶起一股「封茶」風潮。