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恢復敬老金i-Voting？柯P：老人健保補助才要優先推動

2019-05-04 16:27聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市有議員要倡議將「恢復敬老金」提到 i-Voting 交給全民投票，對此，台北市長柯文哲稍早「哇」一聲說，這要專訪來回答，要花時間說明，但他也闡述，對他們來講，要思考同樣的錢怎麼用最有效率？他認為老人健保補助要優先推動、處理，因為同樣花1500元，發敬老金沒有解決問題，而當所有老人排富之後，有健保保護比較重要，所以錢就這麼多，錢怎麼用相當重要。

柯重申，重陽敬老金他個人是很反對，因為這是不分青紅皂白也沒有政治引導性的政策，不管有錢沒錢都發一樣的錢，且發現金，也未控制現金流向，這是違反社會福利偏向弱勢的理念，他是反對的。

至於健保補助，不管再怎樣資本主義國家，他認為教育跟醫療都要社會主義，所以作為醫生市長，第一個想到健保保護可以cover大多數人，這是優先要處理的。

至於時代力量立委徐永明說，鴻海董事長郭台銘說會辭職參選，問台北市長柯文哲如果參選有可能辭掉市長嗎？柯文哲今天下午直言「當然不會」，至於為何？柯說「還沒有要參選，大家不要緊張嘛！」至於徐說，柯韓若都帶職參選，就會成為台灣史上最大的笑話，柯對此老神在在回應說，「唉唷，台灣笑話太多了。」

此外，前總統陳水扁在新書中描述他對「柯P現象」的看法，指除了2014年九合一大選，未來不會再有打破藍綠的市長，對此柯文哲說，「未來是不可預測的，我們就努力去做。」

台北市長柯文哲下午前往貓空出席產業發展局「2019貓空孝道傳承感恩封茶，跟著柯P...
台北市長柯文哲下午前往貓空出席產業發展局「2019貓空孝道傳承感恩封茶，跟著柯P一起表達對父母的謝意」活動前接受媒體聯訪。記者魏莨伊／攝影
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健保柯文哲北市

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