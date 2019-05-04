歐亞水瀨妹妹雙滿月 動物園邀粉絲設計專屬賀卡

2019-05-04 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



來自金門的歐亞水獺家族，是台北市立動物園5月保育活動的主打星，水獺妹妹即將雙滿月，隨時都可能跟大家見面。為了慶祝新生水獺妹妹雙滿月，自5月9日至20日，可上動物園粉絲頁參加「水獺妹妹雙滿月-給予祝福無極限」活動，發揮創意幫「水獺妹妹」設計專屬的生日祝福賀卡，經票選獲得最多留言跟讚的前五名粉絲，5月25日將受邀到動物園受獎，精心設計的作品也將布置在台灣區水獺的家。

台北市立動物園參與林務局野生動物收容救傷計畫，收容照養歐亞水獺「金莎」，去年「金莎」第一次生產，晉升為媽媽，保育員為避免干擾，幾乎都透過監視螢幕觀察親子互動，「金莎」小心翼翼地護著寶寶，如果正好撞見保育員進去放食物無法避開，就會出現威嚇護仔行為，直到「浯優」「浯綠」2個半月大，保育員才終於有機會為牠們量體重。

今年3月9日「金莎」生下水獺妹妹，這回保育員在水獺寶寶37日齡就成功量到體重，檢查外觀發現上下犬齒已露出，確認性別是女生，整個過程「金莎」都安心進食，妹妹也相當平穩沒有吵鬧或掙扎，都是拜保育員對「金莎」的減敏訓練發揮功效。

水獺妹妹和媽媽「金莎」就住在活動場旁，動物園提醒大家路過歐亞水獺的戶外活動場時，請務必降低音量、盡量減少干擾，還有別忘了仔細觀察，去年「浯優」「浯綠」2個月大就跟著媽媽離開巢箱、下水學游泳，依哥哥姊姊的資料研判，水獺妹妹即將雙滿月，隨時都可能跟大家見面。