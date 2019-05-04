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北市義勇特搜隊開訓 再添25名生力軍

2019-05-04 13:31中央社 台北4日電

北市消防局今天表示，台北市義勇特種搜救隊成軍近7年，協同台北市搜救隊參與多次災害搶救及演習勤務，貢獻卓越，今年訓練25名精英成為新血，以有效提升北市救災能量。

北市消今天在訓練中心舉辦「108年台北市義勇特種搜救隊搜救基礎訓練」開訓典禮，由北市消主任秘書許志敏主持，並期勉學員完成訓練後成為義勇特搜隊成員，結合台北市搜救隊執行各項國內救援任務。

台北市義勇特種搜救隊自民國101年5月6日成軍以來，協同台北市搜救隊參與多次災害搶救及演習勤務，像是104年復興空難、105年台南震災及107年花蓮震災等，對災害搶救均有卓越貢獻。

北市消說，這次入訓體能測驗共計有52人報名參加，經嚴格體能測驗成績後，挑選出25位精英成為受訓學員，自即日起至6月15日舉行七大主題訓練課程。

此外，隨著5月母親節到來，北市消今天也舉辦多場防災宣導活動，邀民眾一起學習正確防火、防災知識及臨災應變技能，提前歡度溫馨母親節。

其中，北市消第一救災救護大隊和台北市中正區河堤國小就共同舉辦「108年度河堤國小母親節園遊會」暨「家裝住警器 視訊119 安全守護你」社區防災園遊會，透過一連串精彩舞台節目表演結合各式防災宣導攤位，讓民眾深入認識防災及居家防火安全。

北市消第二救災救護大隊則是和北市南港區公所於南港區成德國小舉辦「南港桂花節藝起防災趣」社區防災園遊會，參與民眾除體驗花香、茶香等在地藝文文化外，也能吸收更多防災知識。

至於北市消第三救災救護大隊也攜手中山區新生里辦公處於錦州公園舉辦社區防災園遊會，邀市民一起學習正確防火、防災知識及臨災應變技能，還讓小朋友擔任「天才重型救援手」操作機具模擬災區救援實況，汲取正確防災觀念，提前歡度溫馨母親節，落實全民防災觀念。

北市母親節演習

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